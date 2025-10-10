Giornata della salute mentale. Depressione e ansia in aumento, ma pochi ricevono cure

10/10/2025 06:00:00

Oggi, 10 ottobre, è la giornata mondiale della salute mentale, il nuovo rapporto dell’OCSE “Mental Health Promotion and Prevention”, mostra che il 20% degli adulti nei Paesi UE e OCSE soffre di sintomi lievi o moderati di depressione o ansia, ma oltre due terzi non riceve assistenza adeguata. Le donne e i giovani restano i più vulnerabili, mentre il costo economico della salute mentale supera il 4% del PIL. In Italia persistono disuguaglianze territoriali, carenza di psicologi e bassa spesa in prevenzione.

In Italia

L’OCSE segnala una diffusione significativa dei sintomi depressivi e ansiosi e un trattamento ancora insufficiente, in linea con la media europea. I dati indicano che il Paese dispone di 3,5 psicologi ogni 1.000 abitanti e spende circa 0,6% del PIL in prevenzione — valori inferiori rispetto ai Paesi nordici o centro-europei.

L’Italia è inoltre tra i Paesi con scarsa integrazione delle tecnologie digitali nella salute mentale e assenza di un piano strategico nazionale aggiornato per la promozione del benessere psicologico. L’OCSE raccomanda di rafforzare la rete territoriale, migliorare la formazione degli operatori sanitari di base e garantire accesso tempestivo ai servizi di supporto psicologico, anche attraverso sportelli digitali e percorsi scolastici di educazione alla salute mentale. L’appello rivolto a tutti i governi è quello di ampliare l’accesso gratuito o a basso costo alle consulenze psicologiche; investire in prevenzione precoce, in particolare per adolescenti, giovani madri e lavoratori a rischio burnout; integrare la salute mentale nei servizi di base e nei luoghi di lavoro; promuovere l’alfabetizzazione emotiva e la formazione di “first responders” capaci di riconoscere i segnali precoci.

Il rapporto OCSE indica che intervenire precocemente non solo migliora la qualità della vita, ma riduce i costi sanitari e aumenta la produttività fino al 60%. Per l’Italia, la sfida sarà tradurre i modelli europei in politiche strutturali, colmando i divari territoriali e rendendo effettivo il diritto alla cura psicologica per tutti.

ISS: cresce la depressione

Poco più del 6% degli adulti e circa il 9% degli over 65 riferiscono sintomi depressivi e percepiscono compromesso il proprio benessere psicologico. I sintomi depressivi aumentano significativamente tra chi vive in condizioni di disagio economico, raggiungendo rispettivamente il 18% e il 25% tra chi dichiara di avere molte difficoltà ad arrivare a fine mese.

Nel nostro Paese cresce la domanda di cura, con un aumento dei ricoveri nei reparti psichiatrici ospedalieri così come delle consulenze psichiatriche nei Pronto Soccorso. Continua inoltre la mappatura dei servizi dedicati ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, arrivata a 225 strutture su tutto il territorio nazionale.

Disturbi della nutrizione, aggiornata la mappa dei centri

Il Ministero della Salute ha affidato all’Istituto Superiore di Sanità progetti che hanno visto la realizzazione della mappatura dei centri di cura e delle associazioni dedicati ai Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Ci sono 225 strutture su tutto il territorio nazionale: 54 associazioni e 171 centri di cura, di cui 137 afferenti al Servizio Sanitario Nazionale e 34 al Privato accreditato convenzionato. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei centri di cura 83 centri sono al Nord, 36 al Centro Italia e 52 tra Sud e Isole.

ASP9: eventi in tutta la provincia

A Trapani oggi, 10 ottobre, si terrà una passeggiata all’interno del Parco della Cittadella della Salute insieme a studenti degli Istituti superiori della città e di Erice, seguirà incontro di sensibilizzazione nella sala conferenze del vicino Seminario vescovile. Presenzieranno gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale e rappresentanti istituzionali. Nella stessa giornata saranno allestiti stand espositivi, una mostra di opere realizzate dai ragazzi del Centro Autismo di “Villa Betania-Fondazione Auxilium” e dai pazienti del Centro Diurno Adulti, oltre all’illuminazione di verde, colore simbolo della Giornata, dei principali edifici cittadini.

A Marsala è previsto l’allestimento di stand informativi, performance artistiche, musica, mostre fotografiche e premi dedicati alle scuole. La piazza della Repubblica ospiterà interventi, spettacoli e momenti di confronto, con il contributo di associazioni, gruppi musicali e artisti locali.

A Mazara del Vallo già il 7 e l’8 ottobre si è tenuto il convegno “Disagio psichico: trasformare la consapevolezza in azione”.





