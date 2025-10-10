Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
10/10/2025 11:15:00

Maria Cristina Gallo: unanime cordoglio e l'appello a non vanificare il suo "sacrificio"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-10-2025/1760087873-0-maria-cristina-gallo-unanime-cordoglio-e-l-appello-a-non-vanificare-il-suo-sacrificio.jpg

La notizia della scomparsa di Maria Cristina Gallo, la "Professoressa Coraggio" che ha denunciato pubblicamente i ritardi nei referti istologici dell'ASP di Trapani, ha scosso profondamente la comunità e il mondo politico siciliano. 

 

La cerimonia religiosa avrà luogo Sabato 11 Ottobre alle ore 10:30 nella Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo. La camera ardente è stata allestita presso l'abitazione sita in Via F. De Roberto n° 12.

 

Alle condoglianze della comunità si uniscono quelle del mondo politico e sindacale. Il Movimento 5 Stelle all'ARS ha espresso il proprio dolore: “Siamo addolorati per la morte di Maria Cristina Gallo, l'insegnante che denunciò i ritardi nei referti oncologici all'Asp di Trapani. Siamo vicini ai suoi familiari, ai quali esprimiamo il nostro più profondo e sentito cordoglio, augurandoci che la sua denuncia e il suo sacrificio non siano vani e servano ad evitare, in futuro, che incresciosi episodi del genere si ripetano”. Un messaggio chiaro che lega il ricordo della professoressa alla speranza di un cambiamento concreto.

Anche la Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC) CGIL Trapani si stringe attorno alla famiglia, ricordando la sua "dedizione all'insegnamento e il suo incrollabile coraggio civico". In un comunicato stampa, il Coordinamento FLC CGIL Trapani ha sottolineato come Maria Cristina non sia stata "solo una vittima della malattia, ma anche una vittima delle inefficienze del sistema sanitario", evidenziando come la sua battaglia non si sia fermata alla diagnosi, ma abbia coraggiosamente portato alla luce lo scandalo dei ritardi dei referti istologici in Sicilia.

 









Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...