Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
10/10/2025 02:00:00

Parte la rivoluzione digitale: il 118 Palermo-Trapani inaugura il nuovo sistema 4.0

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/parte-la-rivoluzione-digitale-il-118-palermo-trapani-inaugura-il-nuovo-sistema-4-0-450.jpg

Giornata di grande fermento nella centrale operativa del 118 Palermo-Trapani, dove è ufficialmente entrato in funzione il nuovo sistema digitale 4.0. Con questo passo, la Sicilia compie un ulteriore balzo in avanti verso la modernizzazione del servizio di emergenza-urgenza, completando il percorso già avviato nelle centrali di Caltanissetta-Enna-Agrigento, Catania-Siracusa-Ragusa e Messina.

 

Un clima di collaborazione e curiosità ha accompagnato il debutto del sistema, accolto con entusiasmo dagli operatori pronti a sperimentare una tecnologia in grado di rivoluzionare la gestione dei soccorsi: più velocità, precisione e sicurezza. La nuova piattaforma proietta la regione tra le prime in Italia a disporre di un’infrastruttura completamente digitalizzata, capace di connettere in tempo reale persone, mezzi e strutture sanitarie.

 

Il progetto, promosso dal Dipartimento di Pianificazione Strategica dell’Assessorato regionale della Salute e guidato dal dirigente generale Salvatore Iacolino, segna la nascita di una rete unica e integrata. Le centrali operative non sono più entità isolate, ma nodi di un sistema capace di scambiarsi dati, risorse e competenze.

Grazie all’infrastruttura cloud, la rete garantisce continuità operativa anche in caso di guasti o emergenze gravi: bastano pochi dispositivi e una connessione per ripristinare in tempi rapidi la piena funzionalità del servizio. Un modello che consente una gestione coordinata delle maxi emergenze e un’operatività omogenea su tutto il territorio regionale.

 

Le voci del cambiamento

“L’innovazione digitale consente un accesso immediato alle informazioni e una connessione costante con i Pronto Soccorso, migliorando la risposta sanitaria territoriale,” ha commentato Salvatore Iacolino, sottolineando come il progetto rispecchi gli obiettivi del PNRR e la visione del governo regionale per una sanità più moderna e trasparente.

Domenico Cipolla, direttore sanitario dell’Arnas Civico di Palermo, ha evidenziato come “le nuove tecnologie rendano più efficiente l’accoglienza e l’assistenza ai cittadini”.

Per Fabio Genco, direttore della Centrale 118 Palermo-Trapani, “la geolocalizzazione e l’interoperabilità tra le centrali riducono i tempi di intervento e aumentano la precisione operativa”.

Biagio Bonanno, responsabile della Sala Operativa SUES, ha aggiunto: “La digitalizzazione ci permette di indirizzare i mezzi verso i Pronto Soccorso meno congestionati e di individuare rapidamente i defibrillatori disponibili”.

 

Soccorso intelligente e gestione dinamica

La nuova sala operativa è il cuore pulsante di un sistema che unisce mappe interattive, geolocalizzazione e intelligenza operativa. Ogni richiesta d’aiuto viene tracciata in tempo reale: il software individua automaticamente il mezzo più vicino, valuta le condizioni del traffico e suggerisce la via più veloce.

In caso di arresto cardiaco, il sistema può segnalare la presenza di un defibrillatore pubblico nelle vicinanze e guidare telefonicamente chi chiama fino al suo utilizzo, riducendo i minuti che possono salvare una vita.

Il collegamento diretto con ospedali e Pronto Soccorso consente inoltre di monitorare costantemente disponibilità e affluenza, così da indirizzare i pazienti verso la struttura più idonea e meno affollata.

 

Dati, sicurezza e comunicazione immediata

Ogni intervento viene documentato digitalmente: la scheda sanitaria, compilata in tempo reale dagli operatori, è archiviata nel sistema e potrà essere inviata direttamente alla struttura di destinazione grazie al progetto “118volte digitale”, che mira a integrare completamente le informazioni cliniche e operative.

La piattaforma introduce anche nuove modalità di comunicazione con i cittadini: se la persona in difficoltà non riesce a fornire la posizione, la centrale può inviare un link per attivare GPS o fotocamera, o persino avviare una videochiamata. Questo strumento si rivela prezioso anche per l’assistenza alle persone sordomute o con disabilità comunicative.

Sul fronte della sicurezza, la SEUS SCpA sta sperimentando il “panic button”, un sistema installato sui mezzi di soccorso che consente agli operatori di segnalare immediatamente situazioni di pericolo, attivando in automatico l’intervento delle Forze dell’Ordine tramite il NUE 112.

 

IA e droni sanitari

La trasformazione digitale non si ferma qui. Le prossime sfide riguardano l’integrazione di intelligenza artificiale e sistemi predittivi, in grado di analizzare le chiamate d’emergenza, riconoscere parole chiave e suggerire protocolli di intervento in tempo reale.

Tra i progetti in fase di studio anche l’impiego di droni sanitari per la consegna rapida di farmaci, campioni biologici e defibrillatori nelle aree più difficili da raggiungere, oltre a sensori intelligenti per il rilevamento automatico di incidenti o eventi critici.

Tutti concordano su un punto: la tecnologia non sostituirà mai l’uomo, ma ne potenzierà le capacità. L’innovazione diventa così un alleato prezioso per chi, ogni giorno, dedica competenza e coraggio al servizio della vita.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali