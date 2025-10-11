Podismo: aperte le iscrizioni al III° Mondiale Beach Running di San Vito Lo Capo

11/10/2025 07:00:00

La splendida spiaggia di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani ospiterà, domenica 26 ottobre 2025, la terza edizione del Mondiale Beach Running ACSI S.O. Trofeo Zero Barriere/Città di San Vito Lo Capo. L’Evento sportivo sanvitese d’indubbio fascino e peculiarità come di consuetudine mira a rappresentare uno dei momenti di promozione turistica con maggiore importanza del territorio, nel periodo di bassa stagione, con la prospettiva di richiamare centinaia di sportivi e i relativi accompagnatori. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Project Diver Team Disabili no Limits con la sua grande e professionale conoscenza nel mondo sportivo è capofila nell’organizzazione della manifestazione in programma per l’ultima domenica di ottobre stagione agonistica 2025, gli altri partner coinvolti nell’evento sono l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sicilia Promo Sport Vacanze sotto egida dell’Ente di Promozione Sportiva ACSI Comitato Territoriale di Palermo.

La gara assegnerà i titoli di Campione Mondiale BEACH RUNNING ACSI S.O. per gli atleti regolarmente tesserati ACSI atletica leggera e sarà valida come prova ufficiale del BioRace Trofeo Per…Correre/Spanu Sport. La distanza da percorrere per tutte le fasce di età e di 5.000 metri rigorosamente sulla sabbia, le iscrizioni dovranno pervenire al C.O. tramite il sito www.speedpassitalia.it info: coordinatore@disabilinolimits.it o consultare la pagina Facebook: Spiaggia zero barriere "disabili no limits"



