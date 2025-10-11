Donna precipita dalla scogliera, è grave

11/10/2025 15:08:00

Incidente a Cefalù, nel Palermitano. Una donna di 31 anni è precipitata da una scogliera alta più di otto metri, finendo sugli scogli sottostanti e riportando gravi ferite.

Secondo una prima ricostruzione, la malcapitata si trovava nei pressi della zona costiera quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato la donna e l’hanno affidata ai sanitari del 118. La ragazza è stata poi trasferita d’urgenza all’ospedale “Giglio” di Cefalù, dove è arrivata in codice rosso.

Le sue condizioni sono state giudicate gravi, a causa dei numerosi traumi riportati nella caduta. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.



