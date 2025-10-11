Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
11/10/2025 15:08:00

Donna precipita dalla scogliera, è grave

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2025/donna-precipita-dalla-scogliera-e-grave-450.jpg

Incidente a Cefalù, nel Palermitano. Una donna di 31 anni è precipitata da una scogliera alta più di otto metri, finendo sugli scogli sottostanti e riportando gravi ferite.

Secondo una prima ricostruzione, la malcapitata si trovava nei pressi della zona costiera quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel vuoto.

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato la donna e l’hanno affidata ai sanitari del 118. La ragazza è stata poi trasferita d’urgenza all’ospedale “Giglio” di Cefalù, dove è arrivata in codice rosso.

 

Le sue condizioni sono state giudicate gravi, a causa dei numerosi traumi riportati nella caduta. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.









Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...