Petrosino: completata la parte strutturale del nuovo asilo comunale

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale di Petrosino. L'Amministrazione comunale annuncia il completamento della parte strutturale dell’edificio, un passaggio decisivo verso la conclusione dell’opera.

 

La struttura, che sorgerà presso il plesso “V. Cuoco”, rappresenta uno degli interventi più attesi dalla comunità petrosilena. Finanziato con 576 mila euro attraverso il Nuovo Piano Asili Nido 2024, nell’ambito del PNRR, il progetto punta alla creazione di un ambiente moderno, sostenibile e sicuro, pensato per favorire l’apprendimento e la socializzazione dei più piccoli.

 

“Il completamento della parte strutturale del nuovo asilo nido rappresenta un traguardo significativo per la nostra comunità – dichiara il sindaco Giovanni Anastasi –. Petrosino avrà un immobile nuovo, moderno e funzionale, pensato per accogliere i bambini in un ambiente sicuro e stimolante. È un risultato che conferma il nostro impegno nel rispettare i tempi e nel realizzare opere pubbliche di qualità”.

 

Anche l’assessore Antonella Pipitone sottolinea come l’intervento non sia “solo un investimento infrastrutturale, ma un investimento sul futuro di Petrosino e delle nuove generazioni”. Secondo il cronoprogramma, le opere proseguiranno nelle prossime settimane con la realizzazione degli impianti e delle finiture interne, con l’obiettivo di consegnare la struttura nei tempi previsti, in piena conformità agli standard di sicurezza e sostenibilità richiesti dal PNRR.









