Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
11/10/2025 22:00:00

Aziende Agricole, 40 milioni dalla Regione per diversificare le attività: via al bando

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2025/aziende-agricole-40-milioni-dalla-regione-per-diversificare-le-attivita-via-al-bando-450.jpg

La Regione Siciliana mette a disposizione 40 milioni di euro per sostenere le aziende agricole che vogliono diversificare la propria attività e puntare su nuovi settori come agriturismo, agricoltura sociale, educazione e didattica rurale.

 

Le risorse rientrano nella misura Srd03 del Piano strategico della Politica agricola comune (Psp) 2023-2027, pubblicata dall’assessorato regionale all’Agricoltura. L’obiettivo è duplice: stimolare la crescita economica sostenibile delle aree rurali e contrastare il progressivo spopolamento dei territori agricoli interni.

 

Il bando prevede contributi a fondo perduto differenziati in base alla dimensione aziendale: 60% per le piccole imprese, 50% per le medie, 40% per le grandi aziende.

 

“Il governo Schifani è al fianco degli imprenditori agricoli – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino –. Si tratta di un aiuto concreto per incentivare la diversificazione aziendale e favorire la creazione di agriturismi e attività sociali e didattiche nelle zone rurali”.

 

I contributi potranno essere utilizzati per: la creazione di nuove aziende agrituristiche, l’ampliamento o ammodernamento di attività già esistenti, la diversificazione dell’offerta agricola con progetti legati al turismo, alla formazione o all’inclusione sociale.

 

Possono partecipare imprenditori agricoli singoli o associati, con l’esclusione di chi svolge esclusivamente attività di selvicoltura o acquacoltura.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dal 5 novembre al 5 febbraio esclusivamente tramite il portale SIAN, il Sistema informativo agricolo nazionale.

Il testo completo del bando e la documentazione utile sono consultabili sul sito della Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura a questo link









Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...