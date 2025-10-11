Sezioni
Istituzioni
11/10/2025 20:00:00

A Calatafimi il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza su criminalità e prevenzione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2025/1760198950-0-a-calatafimi-il-comitato-provinciale-ordine-e-sicurezza-su-criminalita-e-prevenzione.jpg

Si è svolta nella sede del Comune di Calatafimi Segesta, la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, nell’ambito del 7° ciclo dei Comitati itineranti.
 

Alla riunione hanno preso parte il Procuratore della Repubblica di Trapani, i vertici provinciali delle Forze di Polizia e il sindaco Francesco Gruppuso. Il primo cittadino ha illustrato le principali criticità del territorio, caratterizzato da un tessuto economico variegato e dinamico, con particolare riferimento al settore agricolo. Le Forze dell’Ordine hanno presentato un’analisi aggiornata sull’andamento della delittuosità, che evidenzia un calo dei reati: nel primo trimestre del 2025 si sono registrati 12 episodi in meno rispetto allo stesso periodo del 2024.

 

Durante l’incontro è stata richiamata l’operazione “EIRENE”, che ha interessato principalmente i territori di Alcamo e Castellammare del Golfo, ma che ha portato anche all’arresto di alcuni soggetti residenti a Calatafimi Segesta.

Sono stati inoltre illustrati i risultati delle attività di prevenzione e controllo del territorio, con 41 interventi e 2 denunce dall’inizio dell’anno, nell’ambito dei servizi straordinari condotti dalle Forze di Polizia.

 

Un ampio spazio è stato dedicato ai temi della prevenzione antimafia. La Prefettura, grazie al lavoro del Gruppo Interforze Antimafia, ha emesso nel 2025 due interdittive antimafia nei confronti di imprese operanti nel territorio comunale. Particolare attenzione è stata riservata anche alla corretta gestione amministrativa e ai beni confiscati alla criminalità organizzata, da restituire alla collettività, soprattutto in relazione ai fondi del PNRR.

 

Il Procuratore della Repubblica ha sottolineato l’importanza di questi momenti di confronto tra istituzioni, evidenziando la tempestività dell’azione giudiziaria e la sinergia con le Forze dell’Ordine, anche in chiave di prevenzione, in particolare per quanto riguarda il fenomeno degli incendi.

Prima dell’incontro, il Prefetto Lupo ha partecipato, insieme alle autorità religiose e scolastiche, alle Forze dell’Ordine e all’amministrazione comunale, all’inaugurazione della nuova area sportiva del Plesso scolastico “SASI” dell’Istituto Francesco Vivona, realizzata grazie ai fondi PNRR per un valore complessivo di 790 mila euro.









