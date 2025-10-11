Sezioni
Cronaca

» Meteo
11/10/2025 19:00:00

Arriva il maltempo in Sicilia: da lunedì piogge e temporali anche nel trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2025/1760199920-0-arriva-il-maltempo-in-sicilia-da-lunedi-piogge-e-temporali-anche-nel-trapanese.jpg

L’autunno sembra pronto a prendersi finalmente la scena. Dopo settimane di tempo stabile e temperature miti, da lunedì 13 ottobre la Sicilia dovrà fare i conti con un deciso cambio di scenario: in arrivo piogge diffuse e temporali, con una possibile allerta meteo già nelle prossime ore.

 

Secondo gli esperti, a livello europeo si sta delineando una configurazione atmosferica più dinamica. Un robusto anticiclone tra il Regno Unito e l’Europa centrale sta infatti bloccando la normale circolazione delle correnti, spingendo masse d’aria fredda a scendere di latitudine fino al Mediterraneo. Il contrasto tra l’aria più fredda in quota e quella ancora mite del mare favorirà lo sviluppo di instabilità e fenomeni temporaleschi.

 

A partire da lunedì si attende dunque un peggioramento progressivo delle condizioni meteo. I modelli previsionali individuano due possibili scenari: nel primo, temporali improvvisi e localmente intensi, soprattutto nelle ore pomeridiane; nel secondo, la formazione di una perturbazione più organizzata, in grado di portare maltempo diffuso e persistente su gran parte dell’isola.

 

In particolare, nella provincia di Trapani, si prevedono piogge intermittenti già a partire dal mattino di lunedì, con temporali più probabili nel pomeriggio. Localmente potrebbero verificarsi nubifragi su zone interne e collinari, mentre sulle coste, da Trapani a Mazara del Vallo, è atteso un peggioramento più moderato ma comunque significativo. I venti di ponente contribuiranno a un generale abbassamento delle temperature, rendendo necessaria la massima attenzione per chi si sposterà sulle strade.

Gli esperti invitano a seguire con attenzione gli aggiornamenti delle prossime 24-48 ore, quando sarà più chiaro l’andamento dei fenomeni. Una cosa, però, è certa: l’ombrello tornerà a essere indispensabile.









