Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
11/10/2025 13:00:00

Erice, il consigliere Cavarretta sollecita la Sindaca sull'incrocio di Via Manzoni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2025/erice-il-consigliere-cavarretta-sollecita-la-sindaca-sull-incrocio-di-via-manzoni-450.png

“Apprezzo la solerzia della sindaca Toscano nel diffidare il Comune di Trapani per la ripresa dei lavori in via Clemente, ma la stessa energia dovrebbe mostrarla per garantire la sicurezza degli ericini”.
 

Con queste parole, il consigliere comunale di opposizione Michele Cavarretta torna a sollecitare l’amministrazione di Erice su un problema che definisce “di vitale importanza”: la mancanza di un impianto semaforico all’incrocio tra via Manzoni e via Convento San Francesco di Paola.

 

Secondo Cavarretta, la situazione va avanti da mesi senza alcun intervento concreto, nonostante le sue ripetute interrogazioni consiliari. “Gli incidenti si susseguono e le nostre strade si trasformano in teatri di rischio quotidiano”, denuncia il consigliere, chiedendo che la sindaca “mostri la stessa determinazione nel coinvolgere il Comune di Trapani per ripristinare la sicurezza stradale, come è stato fatto per altri lavori condivisi”.

 

L’esponente d’opposizione sottolinea come la sicurezza dei cittadini debba essere “una priorità costante, non oggetto di diffide sporadiche o interventi episodici”.

“È tempo – aggiunge – che la sindaca Toscano diffidi il Comune di Trapani anche per affrontare questa emergenza. L’incrocio di via Manzoni non può restare una promessa mancata: serve un’azione concreta per tutelare la vita e la sicurezza di ogni ericino.”

 

Cavarretta conclude con un appello diretto all’amministrazione:“La nostra comunità ha diritto a strade sicure e a una mobilità che non metta a rischio nessuno. Non possiamo più tollerare l’inerzia di chi dimentica la propria responsabilità principale.”









Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...