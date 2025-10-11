Erice, il consigliere Cavarretta sollecita la Sindaca sull'incrocio di Via Manzoni

“Apprezzo la solerzia della sindaca Toscano nel diffidare il Comune di Trapani per la ripresa dei lavori in via Clemente, ma la stessa energia dovrebbe mostrarla per garantire la sicurezza degli ericini”.
Con queste parole, il consigliere comunale di opposizione Michele Cavarretta torna a sollecitare l’amministrazione di Erice su un problema che definisce “di vitale importanza”: la mancanza di un impianto semaforico all’incrocio tra via Manzoni e via Convento San Francesco di Paola.
Secondo Cavarretta, la situazione va avanti da mesi senza alcun intervento concreto, nonostante le sue ripetute interrogazioni consiliari. “Gli incidenti si susseguono e le nostre strade si trasformano in teatri di rischio quotidiano”, denuncia il consigliere, chiedendo che la sindaca “mostri la stessa determinazione nel coinvolgere il Comune di Trapani per ripristinare la sicurezza stradale, come è stato fatto per altri lavori condivisi”.
L’esponente d’opposizione sottolinea come la sicurezza dei cittadini debba essere “una priorità costante, non oggetto di diffide sporadiche o interventi episodici”.
“È tempo – aggiunge – che la sindaca Toscano diffidi il Comune di Trapani anche per affrontare questa emergenza. L’incrocio di via Manzoni non può restare una promessa mancata: serve un’azione concreta per tutelare la vita e la sicurezza di ogni ericino.”
Cavarretta conclude con un appello diretto all’amministrazione:“La nostra comunità ha diritto a strade sicure e a una mobilità che non metta a rischio nessuno. Non possiamo più tollerare l’inerzia di chi dimentica la propria responsabilità principale.”