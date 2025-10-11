Sport: gli appuntamenti sportivi del week end per le squadre trapanesi

11/10/2025 06:00:00

Questi, gli appuntamenti sportivi del fine settimana in provincia di Trapani ordinati per serie di Campionato. Un importante inizio di stagione che delineerà gli scenari futuri dello Sport trapanese. Manca qualche società, tra cui il Marsala Volley di serie A2 femminile che sconta il turno di riposo alla seconda giornata e quindi non giocherà e la Germaine Lecocq Tennis Tavolo Marsala che presenta la squadra di B1 ed i programmi societari sabato 11 alle 18:30 in Sala Giunta al Comune di Marsala, allo stesso orario la squadra di serie C2 sarà in campo alla palestra dell’Istituto Consentino di Via del Fante.

• Basket serie A1 – il roster di Coach Repesa, dopo la bella prestazione in Coppa contro il Tenerife, è pronta ad affrontare domenica 12 alle ore 17:00 al Pala Ilio la Umana Reyer Venezia del Coach croato Neven Spahija. Spiccano tra gli ospiti la forte guardia americana Denzel Valentin e l’ex di turno, quel Chris Horton che nello scorso campionato, non solo ha vestito la maglia granata, ma è stato uno dei migliori giocatori di stagione. Averlo contro non è di certo una buona notizia, ma il pre season degli Shark ha dalla sua buoni risultati e la grande voglia di azzerare la penalizzazione.

• Handball serie A1 – L’Handball Erice vince il recupero di mercoledì scorso contro Mestrino e si riporta in testa alla classifica. L’impegno europeo di Coppa aveva di-sincronizzato i risultati di regular season, ma le Arpìe di questa stagione nulla lasciano al caso e si riportano subito in vetta. Un gruppo coeso e ben motivato che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Sabato 11 alle ore 18: al PalaCardella andrà in scena la 5° di Campionato con le ericine pronte a ricevere la visita ed affrontare nel migliore dei modi il Leno. Diretta su pallamano.tv e su Youtube FIGH.

• Futsal serie A2 – E’ subito tempo di derby. Dopo la prima uscita stagionale di Coppa, che ha visto il Marsala Futsal superare il turno battendo proprio i cugini del Futsal Mazara, le due formazioni si incontreranno in Campionato nuovamente dopo due stagioni, stavolta in serie A2. E’ davvero tanta l’attesa per questo match che si giocherà a Mazara sabato 11 alle ore 16:00 presso il Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo. Vista la squalifica di Mister Torrejon, il cui appello si discuterà a fine ottobre, in panca per i marsalesi ci sarà Mister Costigliola.

• Basket Femminile serie A2 – La Golfo Basket Woman Alcamo a caccia dei primi punti stagionali si reca ad Ancona per affrontare la locale Basket Girls. Dopo la prima giornata, secondo la classifica del Girone B, le marchigiane e le siciliane condividono la parte bassa della graduatoria: Ancona ha perso contro Ragusa (46-73), mentre Alcamo ha ceduto alla Solmec Rhodigium (64-79). Sarà quindi una sfida dal valore doppio, non solo per la ricerca della prima vittoria ma anche per testare i progressi di due squadre in cerca di equilibri. Live Score su legabasketfemminile.it (attenzione, girone B) – Probabile diretta sul canale facebook o youtube “Basket Girls Ancona”.

• Handball serie B – Tre le formazioni della provincia presenti in questo Campionato cadetto. L’Alcamo, finalmente tornato a competere, giocherà la prima sfida in casa contro l’Autosicura Pallamano Marsala. Un derby molto atteso tra due realtà della pallamano trapanese. La sfida si giocherà al Pala Grimaudo di Alcamo sabato 11 ottobre alle ore 18:30. L’altra formazione, la Puleo il Giovinetto Petrosino se la vedrà in casa contro la Pallamano Aretusa. Match che si giocherà sempre sabato 11 ottobre presso il Palazzetto dello Sport di Petrosino con fischio d’inizio alle ore 17:00.

• Basket serie C – Terza giornata di Campionato per la Nuova Pallacanestro Marsala che nel proprio impianto casalingo del Palamedipower affronterà, domenica 12 ottobre con inizio alle ore 18:00 la Svincolati Milazzo. Match decisivo questo per i ragazzi di Coach Grillo che dopo due sconfitte consecutive hanno l’obbligo di cambiare la tendenza e muovere la classifica. Di fronte una squadra coriacea con un gioco dinamico ed aggressivo che renderà la gara intensa e combattuta sin dal primo minuto.

• Calcio serie C – La 9° giornata presenta per il Trapani Calcio 1905 la trasferta a Cava dei Tirreni, un match contro la Cavese da vincere assolutamente per i granata vista la scarna classifica che li vede, visti gli otto punti di penalizzazione comunque già recuperati, soltanto con 5 punti. Raggiungere la vetta, così, sarà impresa davvero ardua, ma ciò non toglie che, se i granata inanellano un paio di vittorie consecutive, si possa scalare la stessa concedendo ossigeno e speranza ai tifosi che di questo inizio stagione hanno sicuramente apprezzato la prima parte. Appuntamento a domenica 12 ottobre, fischio d’inizio alle 14:30.

• Calcio femminile serie C – Inizia il campionato di serie C e nel girone D prima partita ufficiale per la Virtus Femminile Marsala che si recherà a Rende (CS) per affrontare la prima partita vera dopo tutti questi mesi di preparazione. La società lilibetana approccia nuovamente, dopo tanti anni, un campionato come la serie C nella certezza di potersi giocare qualsiasi risultato.

• Calcio Eccellenza – Sabato e Domenica si giocherà la quinta giornata di stagione regolare. Il Città di San Vito Lo Capo anticiperà di sabato alle 15:30 la propria sfida recandosi a Partanna Mondello per affrontare la Parmonval. Importante match per l’Accademia Trapani che Domenica alle 15:30 al “Sorrentino” incrocerà le armi sportive contro il San Giorgio Piana. La Folgore è attesa domenica alle 15:30 in casa contro il Cus Palermo, in settimana la Presidente Barraco ha esonerato l’allenatore scuotendo squadra ed ambiente; servirebbe una bella vittoria per riportare il sorriso sui visi di tutti. Difficile trasferta per il Castellammare di Mister Mione che domenica alle 15:30 si recherà a Sciacca per affrontare la locale Unitas; partita molto difficile. Il Marsala, che ha comunicato l'acquisto dell'attaccante Subutan Iddrissou, non è da meno perché si recherà a Misilmeri per affrontare domenica 12 ottobre alle ore 16:30 la locale Don Carlo Lauri di Mister Tommaso Napoli. Match non proibitivo ma rischioso per gli uomini di Mister Chinnici che se vorranno dare un avviso alle squadre avversarie dovranno giocare per la vittoria. In Promozione attesissimo match tra il Mazara 1946 ed il Gemini entrambe in vetta alla classifica dopo due vittorie nelle prime due giornate di campionato. La sfida si giocherà a Mazara del Vallo domenica 12 ottobre alle ore 15:30.



