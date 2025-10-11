Nei porti di Trapani e Mazara quattro navi gestite contemporanemente dall'impresa portuale

11/10/2025 15:00:00

Giovedì scorso, l’agenzia marittima e impresa portuale Riccardo Sanges & C. ha gestito simultaneamente quattro navi nei porti di Trapani e Mazara del Vallo, confermando la propria capacità di operare in ambito logistico e portuale.

Al porto di Trapani, tre imbarcazioni hanno attraccato in differenti banchine. Alla banchina Garibaldi è giunta la nave da crociera Le Bougainville, della compagnia francese Ponant, lunga 131,5 metri e con una stazza lorda di 9.976 tonnellate, capace di ospitare fino a 302 persone tra passeggeri ed equipaggio. Alla banchina Ronciglio ha attraccato la Silver Spirit di Silversea Cruises, nave di 195,8 metri e 36.000 tonnellate di stazza lorda, con capacità fino a 960 persone. Presso la banchina Isolella nord, la nave Fazah ha imbarcato una gru fornita dalla ditta Sormec di Alcamo, specializzata in soluzioni per il sollevamento industriale.

Parallelamente, al porto di Mazara del Vallo, la nave Johannes Aramis ha sbarcato componentistica destinata al settore eolico, anch’essa gestita dalla Riccardo Sanges & C.

Con oltre 95 anni di esperienza nel Mediterraneo, il gruppo opera come agenzia marittima, terminal operator e provider di logistica integrata nei porti di Palermo, Trapani, Gela, Augusta e Mazara del Vallo. I suoi servizi comprendono operazioni portuali specializzate, pratiche doganali, spedizioni internazionali, gestione container e depositi tracciati con tecnologie avanzate.

“La giornata dimostra concretamente le potenzialità del porto di Trapani e la capacità del nostro gruppo di gestire operazioni complesse con efficienza e professionalità – commenta Gaspare Panfalone, presidente del gruppo Riccardo Sanges & C. – I lavori in corso potranno amplificare ulteriormente queste potenzialità, rendendo il porto sempre più competitivo e strategico per il Mediterraneo”.



