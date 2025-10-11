Ryanair chiude ai cani a bordo. Wilson: "Troppo complicato"

Sezioni
Ryanair non aprirà ai cani sui propri voli. A dirlo senza mezzi termini è l’amministratore delegato Eddie Wilson, che in un’intervista rilasciata all’agenzia Adnkronos ha spento le speranze dei proprietari di animali dopo le recenti novità introdotte da Enac.

“Non portiamo i cani sui nostri aerei, è troppo complicato. Abbiamo già abbastanza problemi con gli esseri umani”, ha dichiarato Wilson, sintetizzando con una battuta ironica una decisione che sembra definitiva.

 

Il numero uno della compagnia irlandese ha spiegato che dietro al no di Ryanair non ci sono questioni di principio, ma di pura praticità. “Comprendo il legame profondo che molte persone hanno con i propri animali”, ha ammesso, “ma dobbiamo considerare le allergie dei passeggeri e la complessità dei documenti necessari”. In altre parole, gestire i cani in cabina significherebbe aumentare burocrazia e possibili problematiche a bordo.

 

La presa di posizione arriva a pochi giorni dal volo sperimentale di ITA Airways, che il 23 settembre ha permesso a due cani di oltre 10 chili di viaggiare in cabina da Milano a Roma: un primo passo verso voli sempre più “pet friendly” in Italia.

 

Ryanair, però, non sembra intenzionata a seguire l’esempio. “Mi dispiace, Fido, ma non volerai con noi”, ha scherzato Wilson, mettendo un punto fermo sulla questione.

