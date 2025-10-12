Sicilia: finalmente iniziano le ricerche di munizioni nel mare di Punta Bianca

12/10/2025 14:00:00

Dopo decenni di attese e denunce, partono finalmente le indagini per individuare le munizioni e i materiali esplosivi presenti nel mare di Punta Bianca, al largo del poligono militare di Drasi. Come annunciato dall’associazione ambientalista Mareamico di Agrigento, nelle prossime settimane prenderanno il via le operazioni di ricerca e identificazione di ordigni e residuati bellici impiegati durante le esercitazioni di tiro militare. I rilievi saranno effettuati con l’impiego del mezzo “Neptune 1”, della ditta specializzata Geonautics.

67 anni si spari verso il mare

Per 67 anni, le esercitazioni del poligono di Drasi hanno visto i militari sparare verso il mare. Un’attività che, secondo ambientalisti e cittadini, ha provocato un massiccio deposito di ogive e materiali metallici potenzialmente pericolosi, contribuendo all’inquinamento del tratto costiero e dei fondali marini di una delle zone naturalisticamente più belle del territorio agrigentino.

Già nel 2017, la Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito, in occasione della sua missione ad Agrigento, aveva segnalato la gravità della situazione e la necessità di indagini approfondite per valutare i rischi ambientali e sanitari legati alle esercitazioni.

Mareamico: "Una vittoria della tenacia e della trasparenza"

L’associazione Mareamico, da anni impegnata a denunciare la situazione di Drasi, parla oggi di “una vittoria della tenacia e della trasparenza”. “Abbiamo chiesto per anni – spiegano dall’associazione – che lo Stato verificasse cosa giace nei fondali davanti a Punta Bianca. È un passo avanti importante verso la verità e la tutela del nostro mare”.

Le operazioni, secondo quanto si apprende, consisteranno in rilievi subacquei ad alta precisione, con l’uso di sonar e strumenti magnetometrici capaci di individuare residuati metallici. In caso di ritrovamenti, seguiranno fasi di messa in sicurezza e rimozione, con il coinvolgimento di nuclei specializzati della Marina Militare.



