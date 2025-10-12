Shark super: affondata Venezia dopo un tempo supplementare

Sezioni
Basket
Un successo tutto cuore, di quelli che fanno morale e che possono incidere su una stagione. La Trapani Shark supera 109-102 Venezia dopo un tempo supplementare e azzera la penalizzazione in classifica, mostrando un carattere che fa ben sperare pera stagione.

Gara tostissima per la Shark, alle prese con evidenti problemi di formazione per via degli infortuni e per i giocatori che hanno ancora bisogno di tempo per trovare il giusto ritmo. E' il caso di Ray Arcidiacono, rimandato perché ha rallentato troppo la manovra della squadra, mentre, quando Repesa ha dato la regia a Ford, i trapanesi hanno cominciato a correre.

Nel primo quarto Trapani fa tanta fatica. Si ritrova pure sotto 14-20, anche se negli ultimi minuti riesce a ridurre il gap. Ma, a prescindere dalla forza dell'avversario,a Shark non sembra quella della passata stagione.

Tutto cambia nel secondo quarto, perché con il cambio in regia e l'arrivo di Ford, Trapani corre spinta da un super Petrucelli (autore di 16 punti nel secondo quarto) e dalle giocate anche di Allen. Così, la Shark arriva sul +7 (44-37) con l'incontro che ha decisamente cambiato padrone, anche se al riposo lungo il tabellone indica 47-42 per la Shark.

Nel terzo periodo Trapani sembra poter allungare ancora e con le triple di Rossato raggiunge il +9 (64-55), ma, a questo punto, si spegne la luce con Venezia che piazza un break di 10-0 e chiude avanti il periodo sul 66-67.

L'ultimo quarto è tesissimo, con Venezia quasi sempre avanti di due punti e Trapani a rincorrere. I lagunari sognano il colpaccio quando Cole infila il +4 (85-89 a 1'10"), ma Ford non si arrende, ne infila 4 di fila e pareggia a quota 89 a 34". Tessitore riporta avanti Venezia (89-91), quindi ancora Ford mette il 91 pari a 10 secondi e poi Alibegovic stoppa Browman allo scadere.

Nel supplementare Trapani mette la quarta con Allen, Ford, Petrucelli e Alibegovic. I granata scavano il solco decisivo fino al 109-102 finale che consegna il secondo successo di fila ai granata.



