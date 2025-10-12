Il Trapani torna a sorridere: Fischnaller abbatte la Cavese

12/10/2025 16:47:00

Tre punti per ritrovare il successo e la fiducia. Tre punti per uscire dalla zona playout e cominciare a guardare la classifica in modo diverso.

Sono quelli che ha ottenuto il Trapani, superando 1-0 la Cavese in trasferta per la nona giornata del campionato di serie C al termine di una partita nella quale la squadra di Aronica ha meritato il successo. L’infortunio di Canotto poco prima dell’avvio della partita ha cambiato i piani dell’allenatore granata che, però, è riuscito ugualmente a trovare il modo di far male all’avversario. La prima parte dell’incontro è stata equilibrata, con le due formazioni che hanno pensato più a studiarsi che a farsi male. Poi, intorno alla mezz’ora il Trapani ha cominciato ad accelerare, creando i primi pericoli alla porta della Cavese con Kirwam, mentre, nel finale di tempo, comincia la battaglia personale fra Manuel Fischnaller e il portiere dei campani. Sono stati diversi i tentativi dell’attaccante granata, ma l’estremo difensore di casa ha sempre detto di no, respingendo le sue conclusioni, sia nel finale di primo tempo che ad inizio di ripresa.

Il Trapani ha mostrato di avere il controllo dell’incontro, ma non riusciva a trovare il gol che sbloccava il punteggio. Così, al 77’ ci ha pensato Ciotti che si è procurato un calcio di rigore. Ad incaricarsi della battuta è stato Fischnaller che, finalmente, ha avuto ragione del portiere di casa, portando in vantaggio il Trapani. E dopo la rete dell’1-0 il Trapani ha provato a chiudere la contesa, ma senza riuscirvi. E nel finale è arrivato puntuale l’assalto della Cavese. I campani hanno provato un paio di conclusioni, ma hanno trovato in Galeotti, il portiere trapanese, un baluardo insuperabile, soprattutto quando in pieno recupero, ha sventato con la mano destra un colpo di testa che sembrava indirizzato in rete.



