Torna il Premio 91025 con una nuova sezione per i “Marsalesi nel Mondo”

12/10/2025 02:00:00

Il Premio 91025, ideato e diretto da Filippo Peralta, arriva quest’anno all’undicesima edizione e si terrà domenica 16 novembre al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala. La manifestazione torna con una novità: l’introduzione del riconoscimento “Marsalesi nel Mondo”.

La nuova sezione è pensata per valorizzare i marsalesi che vivono e lavorano all’estero, e che con la loro attività hanno dato lustro al nome della città fuori dai confini nazionali. L’obiettivo è raccontare esperienze e percorsi professionali che testimoniano il legame con le proprie radici anche lontano da casa.

“Ogni anno cerchiamo di raccontare storie significative legate a Marsala – spiega Filippo Peralta – e quest’anno vogliamo dedicare uno spazio a chi continua a rappresentare la città anche altrove”.

L’edizione 2025 del Premio si svolgerà per la prima volta al Teatro Sollima, sede scelta per sottolineare il carattere culturale dell’iniziativa. L’organizzazione invita cittadini, associazioni e connazionali all’estero a segnalare nomi e storie di marsalesi che si sono distinti all’estero: le candidature potranno essere inviate attraverso i canali ufficiali del Premio.



