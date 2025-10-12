Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
12/10/2025 02:00:00

Torna il Premio 91025 con una nuova sezione per i “Marsalesi nel Mondo”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2025/torna-il-premio-91025-con-una-nuova-sezione-per-i-marsalesi-nel-mondo-450.png

Il Premio 91025, ideato e diretto da Filippo Peralta, arriva quest’anno all’undicesima edizione e si terrà domenica 16 novembre al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala. La manifestazione torna con una novità: l’introduzione del riconoscimento “Marsalesi nel Mondo”.

 

La nuova sezione è pensata per valorizzare i marsalesi che vivono e lavorano all’estero, e che con la loro attività hanno dato lustro al nome della città fuori dai confini nazionali. L’obiettivo è raccontare esperienze e percorsi professionali che testimoniano il legame con le proprie radici anche lontano da casa.

“Ogni anno cerchiamo di raccontare storie significative legate a Marsala – spiega Filippo Peralta – e quest’anno vogliamo dedicare uno spazio a chi continua a rappresentare la città anche altrove”.

 

L’edizione 2025 del Premio si svolgerà per la prima volta al Teatro Sollima, sede scelta per sottolineare il carattere culturale dell’iniziativa. L’organizzazione invita cittadini, associazioni e connazionali all’estero a segnalare nomi e storie di marsalesi che si sono distinti all’estero: le candidature potranno essere inviate attraverso i canali ufficiali del Premio. 



Cultura | 2025-10-11 11:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-10-2025/erice-il-museo-cordici-tra-storia-arte-e-tecnologia-250.jpg

Erice: il museo "cordici" tra storia, arte e tecnologia

Un museo che custodisce secoli di storia, ma che guarda al futuro con la tecnologia. È il Polo Museale “Antonio Cordici” di Erice, uno scrigno di arte e memoria che dal 1876 racconta le origini e le trasformazioni del borgo...







Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...