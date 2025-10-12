Petrosino, il sindaco Anastasi sulla rissa al palazzetto:“Vergogna, lo sport non è questo"

12/10/2025 17:55:00

Dopo gli incresciosi episodi avvenuti ieri al Palasport di Petrosino, durante la gara di Serie B maschile tra Il Giovinetto e Aretusa, conclusasi con una violenta rissa in campo, interviene il sindaco Giacomo Anastasi, che condanna con fermezza quanto accaduto.

“Ero presente ieri al Palasport di Petrosino per la gara tra Il Giovinetto e Aretusa, che doveva essere una festa di sport e invece si è trasformata in una vergognosa pagina che infanga uno sport nobile come la pallamano e lo sport in generale.

Con grande dispiacere e amarezza, ho assistito a momenti che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport. Ho ritenuto necessario richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti e agli agenti della Polizia di Stato va il mio ringraziamento per essere intervenuti con tempestività e per aver garantito il ripristino dell'ordine pubblico.

Sono certo che la FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball) saprà agire con fermezza e durezza identificando e punendo i responsabili.

Lo sport è incontro, aggregazione, spazio di convivenza pacifica nel rispetto delle regole. Le scene a cui abbiamo assistito calpestano i valori e i principi su cui si fonda ogni attività sportiva.

Mi auguro che simili fatti non si ripetano mai più. Lo sport deve restare un luogo di rispetto, lealtà e amicizia, soprattutto per i nostri giovani”.

La partita — la prima del campionato — è degenerata in una rissa ripresa in diretta video e circolata sui social. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per riportare la calma.



