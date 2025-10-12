Settimana nazionale della Protezione Civile: ecco le iniziative di lunedì in Prefettura

12/10/2025 15:00:00

Prosegue anche a Trapani la Settimana nazionale della Protezione Civile 2025, in programma dal 4 al 13 ottobre, istituita nel 2019 in occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. L’obiettivo è diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza come patrimonio condiviso tra cittadini e istituzioni.

Nel capoluogo, lunedì 13 ottobre, sono previste diverse iniziative coordinate dalla Prefettura di Trapani, con la partecipazione di amministrazioni locali, Vigili del Fuoco, scuole, strutture operative del sistema di protezione civile e associazioni di volontariato.

In Piazza Vittorio Emanuele, durante la mattinata, sarà allestita una mostra statica con gazebo informativi della Protezione Civile, del Corpo dei Vigili del Fuoco di Trapani, della Croce Rossa Italiana e delle principali associazioni di volontariato del territorio. Contestualmente, si svolgeranno prove di evacuazione presso l’Istituto Comprensivo Bassi-Catalano e nei locali della Prefettura.

Nel pomeriggio, alle ore 16, il Salone di Rappresentanza della Prefettura ospiterà un dibattito dal titolo “I Sindaci del territorio incontrano le componenti della Protezione Civile”, al quale prenderanno parte i primi cittadini della provincia e le componenti del Centro Coordinamento Soccorsi.

L’iniziativa punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e cittadini e a promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi e sulle buone pratiche da adottare in caso di emergenza.



