Meteo nel trapanese: oggi parzialmente nuvoloso, lunedì sereno

12/10/2025 07:30:00

A Trapani quella di oggi, domenica 12 ottobre, sarà una giornata dal sapore tipicamente autunnale ma dal clima ancora piacevole. Il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso per gran parte della giornata, con qualche schiarita nelle ore centrali. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di 16°C registrata intorno alle 7 del mattino e una massima di 24°C attesa verso le ore 13.

Nel dettaglio, la mattinata trascorrerà con cielo poco nuvoloso, seguita da nubi sparse di passaggio nel pomeriggio e in serata. I venti saranno deboli e variabili: da Sud-Sud-Ovest al mattino con un’intensità di circa 8 km/h, da Ovest nel pomeriggio con raffiche fino a 10 km/h, e infine da Sud-Est alla sera con una leggera brezza di 4 km/h. L’intensità solare raggiungerà il suo picco alle ore 13, con un indice UV di 5.3, pari a circa 762 W/m².

La giornata, dunque, si preannuncia gradevole, senza fenomeni di rilievo e con un clima adatto per trascorrere qualche ora all’aperto, magari approfittando delle ultime giornate dal sapore estivo sul litorale trapanese.

Per lunedì 13 ottobre, le previsioni annunciano un deciso miglioramento. Il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata, con poche nubi al mattino e ampie schiarite nel pomeriggio e in serata.



