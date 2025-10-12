Marsala 2026. Lo Curto: "Archiviamo Grillo, pronta a candidarmi". Coppola: "Sto con Fici"

12/10/2025 06:00:00

A Marsala la corsa verso le amministrative del 2026 è ufficialmente iniziata, e il centrodestra si muove tra riflessioni interne e nomi possibili. La commissaria provinciale della Lega Eleonora Lo Curto archivia l’esperienza Grillo e non esclude una sua candidatura. Il consigliere comunale Flavio Coppola invece non ha dubbi e sostiene Nicola Fici.



“Archiviamo Grillo”

«Il centrodestra ha archiviato l’esperienza Grillo». La commissaria provinciale della Lega, Eleonora Lo Curto è netta sulla situazione politica a Marsala e sul futuro del centrodestra in vista delle elezioni comunali del 2026.

Lo Curto ha sottolineato il “senso di responsabilità” di Fratelli d’Italia per aver ritirato il sostegno al sindaco. Restano, però, “piccole contraddizioni” da superare, come la posizione del deputato Stefano Pellegrino, che continua a sostenere l’attuale amministrazione.

L’obiettivo – spiega la commissaria della Lega– è costruire una coalizione compatta e coerente, capace di esprimere un candidato condiviso. «Marsala ha bisogno di una figura riconoscibile sul piano politico, capace di unire e di dialogare con tutte le anime del centrodestra». Sul nome di Nicola Fici, Lo Curto precisa: «Nessuno mette in discussione la sua persona, ma ci sono perplessità di natura politica legate al suo passato a sinistra».

Quanto a un’eventuale sua candidatura, l'ex europarlamentare non chiude la porta: «Non era nelle mie intenzioni, ma se dovesse emergere una richiesta unanime, ci penserei. Amo le sfide».

Lo Curto rivendica poi il lavoro svolto alla Regione e da deputata: «Ho portato risorse in provincia e progetti concreti, ma Marsala oggi è fuori dai circuiti della politica regionale. Serve un sindaco che abbia i contatti giusti per riportarla al centro».

Infine, l’appello ai partiti e alle liste civiche: «La politica è una cosa seria. Chi guiderà Marsala dovrà saper dialogare, rispettare le regole e portare risultati. La Lega farà la sua parte per garantire che ciò accada».

“Marsala in regressione. Sto con Fici”

Il consigliere comunale Flavio Coppola non ha dubbi: alle elezioni del 2026 sosterrà Nicola Fici come candidato sindaco di Marsala. L’esponente del movimento civico “Noi Marsalesi” ha tracciato un quadro netto della situazione politica cittadina, criticando duramente l’amministrazione Grillo e il clima politico in città.

«Il centrodestra non potrà mai ricompattarsi attorno a Massimo Grillo – afferma Coppola –. Ha tradito gli accordi e rotto il filo della fiducia politica». Per il consigliere, l’esperienza amministrativa in corso è ormai al capolinea: «Marsala è in regressione socioculturale, la città è disordinata, sporca e invivibile sul piano della viabilità. Non basta rifare due piazze per dire che si governa».

Coppola, che non appartiene a nessun partito, dice di aver scelto Fici perché rappresenta «una figura giovane, moderata e capace di unire». E aggiunge: «Marsala ha bisogno di una persona che si occupi della città, non di un candidato di destra o sinistra. Fici può essere il volto della riconciliazione politica e sociale».

Critiche anche ai partiti tradizionali, che definisce “contenitori di riciclati”: «Sono gli stessi nomi che girano da decenni. Serve un cambio generazionale».

Sul piano amministrativo, Coppola attacca la gestione delle opere pubbliche, dal solarium non accessibile ai disabili fino ai lavori al Monumento ai Mille. «Si progettano male le cose e nessuno controlla. È inaccettabile che una città come Marsala venga lasciata così».

E sul futuro politico chiude senza esitazioni: «Grillo non è più una possibilità. Io sto con Fici, e mi auguro che i cittadini possano finalmente scegliere in libertà e competenza, non per appartenenza».





