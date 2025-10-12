Facing Abuse 4.0: a Trapani medici e psicologi insieme contro gli abusi sui minori 

12/10/2025 10:00:00

Si è svolto presso la sede dell’Ordine dei Medici di Trapani, l’incontro formativo “Facing Abuse 4.0 – Saper riconoscere i segnali di maltrattamento fisico e abuso sessuale nell’infanzia”, un momento di confronto e aggiornamento dedicato a medici, psicologi e operatori sanitari impegnati nella tutela dei minori.

L’iniziativa, accreditata ECM e patrocinata da diversi enti scientifici, ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento su un tema di grande attualità e sensibilità: il riconoscimento precoce dei segnali di abuso e la costruzione di una rete di intervento multidisciplinare.

L'apertura dei lavori e il ricordo di Maria Cristina Gallo

Ad aprire i lavori è stato il dottor Giacomo Scalzo, dirigente generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe) dell’Assessorato regionale alla Salute, che ha sottolineato l’importanza dell’educazione scolastica e del ruolo centrale delle famiglie nella prevenzione dei comportamenti a rischio.

In apertura del seminario, i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio in memoria della professoressa Maria Cristina Gallo, proprio mentre a Mazara del Vallo si celebravano i suoi funerali. Un gesto di profondo rispetto per la docente che, con la sua denuncia, ha portato alla luce lo scandalo dei referti istologici mai consegnati nell’Asp di Trapani.

Dalla diagnosi precoce all'impatto del digitale

Tra i relatori dell’evento figuravano Domenico Cipolla, Pietro Ferrara, Luca Maria Lagalla, Matilde Tantillo, Giusy Elisa Galione e Luca Bernardelli, esperti di rilievo nazionale che hanno affrontato il tema da prospettive diverse, unendo competenze mediche, psicologiche e giuridiche.

Nel corso della giornata si è discusso di come riconoscere i segni di abuso nei bambini e negli adolescenti, analizzando casi clinici, dinamiche familiari e protocolli di tutela. Ampio spazio è stato dedicato anche all’influenza delle nuove dipendenze digitali e all’impatto della realtà virtuale sui comportamenti e sulla percezione del corpo nei più giovani.

Prevenzione, consapevolezza e ascolto

Moderato dal dottor Cipolla, l’incontro ha alternato interventi tecnici a momenti di riflessione e testimonianza. Sono stati proiettati i video “Dear Mama”, “Look Around” e “Violenza psicologica”, per sottolineare come la prevenzione parta dalla consapevolezza, dall’educazione emotiva e dall’ascolto attivo dei minori.

Il convegno rientra nel più ampio progetto “Facing Abuse”, nato con l’obiettivo di diffondere conoscenze e strumenti per la protezione dei minori vittime di maltrattamento e di creare una rete professionale in grado di intervenire tempestivamente nei casi di sospetto abuso.

Un impegno concreto che conferma la volontà dell’Ordine dei Medici di Trapani di promuovere non solo la formazione professionale, ma anche una più ampia cultura della responsabilità e della prevenzione nelle comunità locali.



