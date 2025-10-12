Sezioni
Sport
12/10/2025 07:00:00

Calcio e basket: che domenica per la Trapani sportiva

Tutto in un giorno. Come non accadeva da tanto, troppo tempo, da quando anticipi e posticipi si sono presi il controllo delle agende sportive. Così capita che oggi i tifosi trapanesi abbiano tutte le loro "prime" squadre impegnate nello stesso giorno. Dal calcio, sul campo della Cavese, al basket, alla Shark che riceve Venezia.

Trapani calcio

I granata di Aronica sono di scena sul campo della Cavese con fischio d'inizio alle 14.30. Una sfida che può essere definita già quasi decisiva, considerato che il Trapani non vince da quattro partite e dopo una partenza sprint che aveva permesso di annullare la penalizzazione, adesso staziona in zona playout.

“Dopo la penalizzazione cancellata - ha spiegato l'allenatore nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'incontro -, qualcuno potrebbe pensare che ci siamo rilassati, ma non è così. Ad Altamura c’è stato un momento di scoramento, ma contro il Catania abbiamo fatto una grande partita. Non cerco alibi: gli avversari ci sono e nelle prime giornate abbiamo speso tante energie fisiche e nervose. Ora dobbiamo migliorare, evitando errori e disattenzioni come il gol incassato subito dopo aver segnato domenica scorsa”.

L'allenatore ha anche ammesso di aver recupero molti dei calciatori che nelle ultime settimane avevano accusato dei problemi fisici e la speranza, pertanto, è di poter schierare la migliore formazione possibile per avere ragione di una Cavese che, classifica alla mano, è proprio come il Trapani. "Tranne Nicoli e Vazquez, tutti sono convocabili. Abbiamo recuperato molti elementi, la rosa è più compatta e ora ho più alternative. Domani andremo a Cava de’ Tirreni in 22, e avrò l’imbarazzo della scelta".

Trapani Shark

Prima di campionato in casa per i granata che hanno già esordito davanti al proprio pubblico mercoledì sera, nella gara di Champions League contro Tenerife. Alle 17 c'è Venezia, in una gara che mette subito contro i granata, e in questo caso i suoi tifosi, all'ex beniamino Chris Horton, protagonista della scalata dalla A2 alla semifinale scudetto e poi trasferitosi proprio a Venezia.

Trapani ha bisogno dei due punti, perché il successo le permetterebbe di annullare completamente la penalizzazione di 4 punti inflitta alla squadra per via della vicenda dei crediti d'importa. Certo, però, contro c'è una squadra che, ormai, da anni rappresenta una certezza del panorama nazionale.

La Shark nelle prime due uscite, Trieste e Tenerife, ha mostrato di essere in grado di giocarsela con tutti. Lo ha fatto contro Trieste, ma anche contro la corazzata spagnola.

Nel dopopartita, il coach Repesa ha utilizzato il bastone e la carota. Quest'ultima per l'approccio, il primo, invece, non tanto per gli errori ai liberi, quanto per alcune disattenzioni verificatesi nel corso dell'incontro e che hanno favorito l'affermazione degli spagnoli.

Il percorso di crescita della squadra è lungo, proprio come lo è anche la stagione. Al momento Allen e Ford rappresentano due certezze. Alibegovic è andato a sprazzi, mentre al di sotto delle aspettative c'è il pivot Paul Eboua.

Hurt e soprattutto Sanogo, seppur entrambi non al meglio della condizione fisica, hanno mostrato di adattarsi meglio, in questa fase, ai bisogni della squadra e, pertanto, Eboua è chiamato ad una prova di carattere per riconquistare il terreno perduto in queste prime due uscite

 



Sport | 2025-10-12 07:00:00
Calcio e basket: che domenica per la Trapani sportiva

Tutto in un giorno. Come non accadeva da tanto, troppo tempo, da quando anticipi e posticipi si sono presi il controllo delle agende sportive. Così capita che oggi i tifosi trapanesi abbiano tutte le loro "prime" squadre impegnate...







