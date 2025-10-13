Trapani, il 28° Trofeo "Sale&Saline" va a Fabio Cammarata e Virgina Salemi

13/10/2025 00:00:00

È andata a Fabio Cammarata (ASD Sicilia Running Team) e Virginia Salemi (Podistica Messina) la 28ª edizione del Trofeo Sale&Saline, disputata oggi a Trapani. La manifestazione, organizzata dal G.S.D. 5 Torri Fiamme Cremisi, ha rappresentato l’11ª prova del Grand Prix Sicilia 2025 Senior/Master e del Grand Prix Provinciale di Trapani. Un’edizione da record, baciata da un clima quasi estivo, con oltre 450 atleti al via e un’organizzazione impeccabile che conferma il Sale&Saline tra le gare su strada più amate della Sicilia. Il percorso, di 10 km totali (quattro giri da 2,5 km), ha attraversato il waterfront e il centro storico di Trapani, con partenza e arrivo in viale Regina Margherita, di fronte all’omonima villa.

La gara maschile

Cammarata ha imposto il suo ritmo già dal secondo giro, prendendo il largo sui diretti inseguitori e chiudendo in 35’15”. Sul podio con lui Michele Galfano (Pol. Marsala Doc), secondo in 35’41” dopo una splendida rimonta, e Robin Salvia (Atletica Lipa Alcamo), terzo in 35’48”.

Completano la top five Carlo Marino (Amatori Valderice) in 35’57” e Vito Massimo Catania (Universitas Palermo) in 36’00”.

La gara femminile

Tra le donne dominio assoluto di Virginia Salemi, protagonista di una gara di testa dal primo all’ultimo metro, chiusa in 40’11”. La portacolori della Podistica Messina, reduce dal personal best sulla distanza ad Augusta, ha preceduto Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo, 42’05”), già vincitrice di tre edizioni, ed Emily Inzirillo (Equilibra Running Team, 42’28”).

Ai piedi del podio Serena Zeferino (Universitas Palermo, 43’03”) e Rosaria Plano (Sport Amatori Partinico, 43’41”).

Ancora una volta impeccabile la macchina organizzativa del GS 5 Torri Fiamme Cremisi, guidata dal presidente Rocco Pollina, con la collaborazione dell’Esercito Italiano.

A dare il via alla gara, i saluti istituzionali del sindaco di Trapani Giacomo Tranchina e l’applaudita esibizione della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri, che ha eseguito l’inno di Mameli prima dello start. Un’edizione riuscita sotto ogni aspetto, che conferma il Trofeo Sale&Saline come uno degli appuntamenti più attesi del podismo siciliano, ormai proiettato verso il traguardo delle trenta edizioni.



