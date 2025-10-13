13 Ottobre: Hamas libera 20 ostaggi, Trump a Gerusalemme, 200mila alla marcia per la pace

13/10/2025 07:08:00

E' il 13 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Hamas ha pubblicato i nomi dei 20 ostaggi vivi che verranno liberati oggi, in due fasi: alle 8 (le 7 in Italia) e tra le 9 e le 10

• Oggi a Gerusalemme arriva il presidente Trump che domani in Egitto annuncerà che «la guerra è finita»

• Ieri 200 mila persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato alla marcia della pace Perugia-Assisi, sventolando bandiere israeliane e palestinesi insieme



• Zelens’kyj ha telefonato per due volte a Trump chiedendogli di usare con la Russia lo stesso approccio adottato in Medio Oriente. E ha chiesto armi più potenti, che la Casa Bianca sembra disposta a dargli

• Il premier francese Sébastiene Lecornu, dimissionario e poi rimesso al suo posto da Macron, ha presentato il suo governo di scopo, composto anche da molti tecnici. Spera di riuscire a fare approvare il bilancio

• A Palermo un giovane di 21 anni è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa mentre cercava di fermare un pestaggio. L’assassino, 28 anni, ha confessato ed è stato arrestato. Qui l'articolo di Tp24.

• Continua il braccio di ferro tra Usa e Cina sui dazi: dopo aver minacciato tariffe più care del 100 per cento contro Pechino, ora pare che Trump voglia tornare a trattare

• Nell’ambito dello shutdown statunitense e dei conseguenti licenziamenti e tagli agli stipendi pubblici, Trump ha ordinato che i sacrifici non riguardino i militari

• Nel primo giorno di elezioni in Toscana l’affluenza è diminuita del 10 per cento (ma l’ultima volta si votava anche per un referendum). Oggi urne aperte fino alle 15

• A Ravenna un ragazzo di 14 anni ha tentato di uccidere i genitori colpendoli con un’arma da taglio. Li ha solo feriti ed è finito in carcere

• Tra i manager spiati dal sistema Paragon c’era anche l’amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo

• Si fanno insistenti le voci di vendita del quotidiano torinese La Stampa a un gruppo editoriale veneto

• L’Italia di Gattuso ha battuto l’Estonia 1 a 3. Il prossimo avversario nelle qualificazioni per i Mondiali è Israele, domani a Udine

• Oltre mille persone si sono recate a San Siro per farsi vaccinare: il numero ha superato le attese perché molte volevano vedere lo stadio per l’ultima volta

• L’Amaro San Simone, prodotto a Torino, è stato premiato come miglior liquore del mondo

• Il deserto di Atacama in Cile, uno dei più aridi al mondo, quest’anno è stato ricoperto di fiori

• Da ieri non sono più richiesti i timbri sui passaporti dei paesi Shengen, che hanno adottato sistemi elettronici di riconoscimento

• È riesplosa la guerra di confine tra Afghanistan e Pakistan, già decine i morti

• In Madagascar l’esercito ha annunciato un colpo di Stato. Il presidente Andry Rajoelina sarebbe fuggito all’estero

• Una polemica è scoppiata tra la ministra Roccella e Liliana Segre: la prima aveva detto che i viaggi ad Auschwitz legano l’amtisemitismo solo al fascismo, la seconda le ha ricordato che testimoniano la verità

• Caso Garlasco, domani il tribunale del riesame deciderà sul ricorso presentato dall’ex pm Venditti, che contestava le perquisizioni subite

• Una donna di 30 anni è stata violentata nel centro di Napoli. Lo stupratore è stato bloccato poco dopo

• Vacherot ha vinto a sorpresa il torneo di tennis di Shanghai. Era al numero 204 della classifica Atp, ora è al 40esimo. Ha incassato un milione di dollari, il doppio di quanto vinto in tutto finora in carriera

• Per la terza volta Trentin ha vinto la Parigi-Tours

• Per la decima volta Pogačar ha vinto il Giro di Lombardia

• A seguire il trionfale concerto di Damiano David a Roma c’erano anche i Måneskin

• Sono morti l’attrice americana Diane Keaton (79 anni) e l’imprenditore delle calzature Cesare Paciotti (67)



Titoli

Corriere della Sera: Israele, è il giorno degli ostaggi

la Repubblica: Il giorno degli ostaggi

La Stampa: «No allo Stato palestinese»

Il Sole 24 Ore: Famiglie italiane, da 13 a 29 stipendi / per azzerare il debito

Il Messaggero: Gaza, gli ostaggi verso casa

Il Giornale: Il giorno della libertà

Leggo: Gaza, il giorno degli ostaggi

Qn: Ostaggi, l’ora della libertà / Trump al vertice sulla tregua

Il Fatto: Herzog vuole salvare Netanyahu / Che minaccia: «Non finisce qui»

Libero: Gli azzurri di Gattuso / nel mirino dei pro-Pal

La Verità: Centri sociali ancora in guerra / «Sarà un autunno caldissimo»

Il Mattino: Ostaggi a casa, l’attesa di Israele

il Quotidiano del Sud: Centro, l’asse che resiste

Domani: Israele, è il giorno degli ostaggi / Trump benedice la «sua» pace



