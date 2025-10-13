Allerta gialla in gran parte della Sicilia: in arrivo nuvole e piogge

13/10/2025 21:43:00

La Protezione Civile regionale ha diramato per domani, martedì 14 ottobre, un’allerta gialla su buona parte della Sicilia centro-occidentale. Resteranno in zona verde solo i settori più orientali dell’isola.

L’avviso riguarda il rischio di precipitazioni e temporali sparsi, che faranno il loro ingresso già dalle prime ore del mattino nel Trapanese, per poi estendersi nel pomeriggio verso le province di Palermo ed Enna.

Nonostante le piogge, le temperature resteranno miti, complice la presenza di venti meridionali deboli. Le massime toccheranno i 27 gradi a Trapani e Messina, 24 a Catania e Siracusa, 23 ad Agrigento e 22 a Palermo.

Un quadro meteorologico tipicamente autunnale, ma con un’aria ancora tiepida e umida. Secondo le previsioni, le condizioni instabili dovrebbero proseguire anche nei prossimi giorni, con alternanza di schiarite e piogge diffuse su gran parte dell’isola.



