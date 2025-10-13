Castelvetrano, rubano mobili da un bene confiscato alla mafia: denunciati in quattro

13/10/2025 11:16:00

Stavano caricando mobili e arredi da una struttura alberghiera confiscata alla criminalità organizzata, ma sono stati sorpresi in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano.

A finire nei guai tre uomini di 81, 47 e 41 anni e una donna di 30, tutti residenti a Castelvetrano, denunciati per furto aggravato in concorso.

Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Radiomobile, il gruppo stava portando via diversi arredi dall’immobile, già sottratto alla mafia e assegnato allo Stato. La refurtiva, rinvenuta a bordo del veicolo utilizzato per il trasporto, è stata sequestrata e sarà restituita al legittimo proprietario.

Per la donna, trovata alla guida del mezzo, è scattata anche la denuncia per guida senza patente.

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza di tutelare e preservare i beni confiscati alla criminalità organizzata, simbolo di legalità e riscatto per il territorio.



