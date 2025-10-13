La "Targa Florio Classica" fa tappa a Custonaci

13/10/2025 16:00:00

Custonaci accoglie le auto d’epoca della Targa Florio Classica, la rievocazione storica e agonistica della corsa automobilistica più antica del mondo, voluta da don Vincenzo Florio nel 1906. L’edizione 2025, in programma dal 16 al 19 ottobre, rappresenterà l’ultimo appuntamento del Campionato Italiano “Grandi Eventi” di Regolarità, con la partecipazione di oltre duecento equipaggi provenienti da 27 nazioni dei cinque continenti.

Organizzata dall’Automobile Club Palermo e dall’Automobile Club d’Italia, la manifestazione attraverserà alcune delle località più suggestive della Sicilia, con una tappa speciale nel Trapanese. Nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre, infatti, i concorrenti faranno sosta a Baia Cornino, borgo marinaro di Custonaci, dove è previsto un “Controllo di Transito”.

«I concorrenti e le loro splendide vetture – afferma il sindaco Fabrizio Fonte – arriveranno da ogni parte del mondo per ammirare non solo i percorsi storici che videro i trionfi di due miti come la Ferrari e la Targa Florio, ma anche le bellezze paesaggistiche e culturali della nostra isola, che non finisce mai di sorprendere».

Il primo cittadino ha voluto ringraziare il presidente dell’Automobile Club Palermo, Angelo Pizzuto, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel voler far transitare anche da Custonaci “la gara più antica del mondo”, riconosciuta come patrimonio storico-culturale della Regione Siciliana.

«La Targa Florio Classica – conclude Fonte – è ormai un grande evento di promozione territoriale, con una notorietà internazionale. Anche la Ferrari, attraverso i suoi clienti impegnati nelle gare di regolarità, renderà omaggio alla Targa Florio, celebrando ancora una volta una delle più grandi corse automobilistiche del passato».



