Scuola
13/10/2025 09:45:00

Trapani, gli alunni della Ciaccio Montalto protagonisti Giornate Fai d'Autunno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/trapani-gli-alunni-della-ciaccio-montalto-protagonisti-giornate-fai-d-autunno-450.jpg

Anche quest’anno gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Ciaccio Montalto” di Trapani sono stati protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno, trasformandosi in veri e propri “apprendisti ciceroni”.

Il sito scelto per l’edizione 2025 è stata la suggestiva Chiesa di San Carlo a Erice, aperta al pubblico nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre. Con passione e competenza i ragazzi delle classi terze hanno accompagnato turisti e curiosi alla scoperta della storia, dell’arte e della spiritualità racchiuse in questo gioiello del borgo medievale.

Un’esperienza formativa che, oltre a valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio, ha permesso agli studenti di vivere da protagonisti un momento di crescita personale e collettiva, imparando a raccontare con semplicità e rigore un luogo carico di fascino.

Nella giornata di oggi un nuovo gruppo di studenti ha raccolto il testimone per proseguire questa bellissima esperienza, che ogni anno rinnova il legame tra giovani, comunità e beni culturali.

Un grazie al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e alla delegazione di Trapani per l’opportunità offerta e a quanti hanno visitato con curiosità e meraviglia la Chiesa di San Carlo, condividendo con i ragazzi l’amore per il patrimonio culturale.

