Ippica: Giulia Rizzo del Circolo Ippico Drepanum vola alla finalissima di Verona

13/10/2025 12:46:00

Grande successo per il Circolo Ippico Drepanum: Giulia Rizzo vola alla finalissima di Verona. Un altro importante traguardo per il Circolo Ippico Drepanum, che continua a farsi onore nel panorama equestre nazionale. A brillare questa volta è l’amazzone trapanese Giulia Rizzo, protagonista di un percorso straordinario che l’ha portata fino alla super finalissima del Best Rider di Verona, tra i dieci migliori d’Italia. Rizzo, reduce da una brillante stagione nel Campionato Regionale di Salto Ostacoli Progetto Sport, si è imposta nella categoria LB 90, conquistando il titolo regionale e successivamente approdando alla finale nazionale. A Cattolica, in un contesto di altissimo livello con 105 partenti, ha chiuso con un eccellente quarto posto, centrando così la qualificazione per l’ambita finale scaligera, in programma a Verona. Ma non è l’unico risultato degno di nota per il Drepanum. Anche Giada Nicotra, altra giovane promessa del circolo, ha portato a casa un risultato più che positivo: ottavo posto nella classifica regionale del livello base 80 e buone prove durante le gare di Cattolica. Entrambe le atlete sono seguite dall’istruttore Fabio Castellini, figura di riferimento nel panorama equestre trapanese, che ancora una volta dimostra la qualità del lavoro svolto all’interno del circolo. Il Drepanum si conferma così fucina di talenti, capace di formare giovani amazzoni pronte a confrontarsi con l’élite nazionale.



