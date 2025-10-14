Insolito Marsala 2025: ecco tutti i numeri della seconda edizione

14/10/2025 02:00:00

Dal 26 al 27 settembre e dall’1 al 4 ottobre si è svolta a Marsala la seconda edizione di Insolito Marsala, progetto dedicato al vino, all’ospitalità e alla cultura gastronomica, con l’obiettivo di proporre una narrazione contemporanea della Sicilia. L’iniziativa ha trasformato la città in uno spazio di confronto su turismo enogastronomico, innovazione e formazione.

L’edizione 2025 ha registrato oltre 800 partecipanti, più di 40 ospiti tra relatori, chef, bartender e consulenti internazionali, cinque giornate di incontri formativi e una quindicina di eventi esperienziali. Gli appuntamenti si sono svolti tra il Complesso Monumentale San Pietro, Palazzo Fici e vari locali del centro storico, coinvolgendo operatori, studenti e appassionati.

Tra i momenti centrali, l’Insolito Academy e la GAIN Academy hanno riunito esperti internazionali per discutere di intelligenza artificiale, trasformazione digitale, hospitality tech, marketing e storytelling del vino. Tra i relatori figuravano Michael Cohen, Zoe Kambouzi, Michael Shelton, Luis Bravo Martins, Rachelle Peterson, Manuela Soressi, Mariagrazia Villa, Stefano Nincevich e Lluís Tolosa.

Le degustazioni a Palazzo Fici e nelle cantine partner hanno coinvolto prodotti DOP italiani come Parmigiano Reggiano, Culatello di Zibello, Prosciutto di Parma, Salame di Felino, Limone di Siracusa, Mozzarella di Bufala e Gorgonzola, abbinati ai vini di Marsala.

Il Future Cooking Lab dell’Università di Parma ha proposto esperienze multisensoriali con preparazioni innovative, tra cui gelato al Marsala e cocktail sperimentali.

Tra le novità presentate, Mielsala (miele al Marsala), il nuovo Distillato di Marsala e la bottiglia ufficiale “Insolito Marsala 2025 – Oro dei Mille”, edizione limitata di un Marsala Superiore Semisecco realizzata con Mannirà Bio.

Buona partecipazione anche per il Safari Mixology Tour, realizzato con Bargiornale, che ha coinvolto un pubblico giovane in serate dedicate al Marsala in chiave contemporanea. Parallelamente, l’iniziativa Marsala Colorata ha proposto vetrine e installazioni artistiche nel centro storico, mentre Twine, il gemello digitale di Palazzo Fici, ha offerto contenuti immersivi e visite virtuali alle cantine.

Secondo l’organizzatrice Giulia Triani, “Insolito è cresciuto nei contenuti e nelle relazioni, aprendo una prospettiva internazionale”. Per Salvatore Agate, assessore al Turismo del Comune di Marsala, “il progetto ha portato valore e visibilità alla città, favorendo il dialogo tra professionisti e istituzioni”. Michael Cohen, di GAIN Advisors, ha definito Insolito Marsala “un laboratorio utile per comprendere le trasformazioni nel settore dell’ospitalità”.

Promosso da Eureka Cultura e Innovazione, con il patrocinio di Comune di Marsala, Unioncamere Sicilia, Libero Consorzio di Trapani e vari consorzi nazionali, l’evento guarda già all’edizione 2026, con l’obiettivo di consolidare un modello siciliano di ospitalità e innovazione.



