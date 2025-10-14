Dalla Sicilia a Chicago: gli Ottoni Animati inaugurano la Columbus Day Parade 2025

14/10/2025 15:32:00

Il ritmo, l’energia e il cuore di Trapani hanno attraversato l’oceano. Gli Ottoni Animati, storica formazione musicale trapanese, hanno infatti inaugurato la Columbus Day Parade 2025 di Chicago, una delle celebrazioni più importanti della comunità italoamericana negli Stati Uniti.

La band siciliana è stata protagonista dell’apertura ufficiale dell’evento, eseguendo la sigla televisiva trasmessa in diretta sull’emittente ABC 7 Chicago, seguita da milioni di telespettatori in tutto il Paese. Una vetrina internazionale che ha trasformato per un giorno la musica di Trapani in ambasciatrice della cultura e dell’identità siciliana oltreoceano.

«Un momento di grande emozione e orgoglio – si legge in una nota del Comune di Trapani – che ha portato oltreoceano il ritmo, l’energia e il cuore della Sicilia Occidentale. Gli Ottoni Animati hanno rappresentato con talento e passione la nostra città, portando nel mondo il nome di Trapani».

La Columbus Day Parade, organizzata annualmente nel centro di Chicago, celebra il legame storico e culturale tra Italia e Stati Uniti, ricordando l’arrivo di Cristoforo Colombo in America ma soprattutto l’apporto dato dagli italiani alla crescita del Paese.

Quest’anno, tra le band e i gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo, gli Ottoni Animati hanno avuto l’onore di aprire la manifestazione con il loro inconfondibile sound, che unisce tradizione bandistica e sonorità contemporanee, in un mix di ottoni, percussioni e ritmi mediterranei.

Fondata a Trapani nel 2008, la band è oggi una delle realtà musicali più originali e riconoscibili del panorama nazionale, capace di esibirsi nei principali festival italiani ed europei. Il gruppo ha già rappresentato l’Italia in diverse occasioni all’estero, ma la partecipazione alla Columbus Day Parade di Chicago segna un nuovo traguardo internazionale.

«La nostra musica nasce dalla strada e torna alla strada – spiegano i musicisti –. Suonare nel cuore di Chicago, davanti a migliaia di persone e con il tricolore nel cuore, è un’emozione che non dimenticheremo mai».

L’Amministrazione comunale di Trapani ha espresso pubblicamente il proprio apprezzamento:

«Agli Ottoni Animati – ha dichiarato il sindaco Giacomo Tranchida – va il plauso sincero di tutta la città per aver portato con orgoglio e professionalità il nome di Trapani nel mondo».

Un riconoscimento che suggella un successo non solo musicale ma anche simbolico: un pezzo di Sicilia Occidentale che, con le sue note, ha fatto vibrare l’America.



