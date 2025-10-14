14 Ottobre: ostaggi e prigionieri liberi, Trump a Gerusalemme, vince Giani
E' il 14 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Trump a Sharm el-Sheik, davanti a decine di monarchi e capi di Stato, ha avviato la fase due del suo progetto per Gaza, ipotizzando che Hamas possa restare nel territorio come forza di polizia • A Gerusalemme Trump è stato accolto alla Knesset con molti applausi. Ha parlato di un prosperoso futuro di pace per l’area e ha chiesto la grazia per Netanyahu
• Ieri mattina Hamas ha liberato gli ultimi 20 ostaggi israeliani vivi: prima sette, poi tredici. La consegna dei corpi dei 28 ostaggi morti è in ritardo • A Gaza sono arrivati centinaia di prigionieri liberati dalle carceri israeliane. Li ha accolti una popolazione festante • A Londra si è aperta una conferenza internazionale sulla ricostruzione di Gaza alla presenza di Arabia Saudita e Autorità palestinese, che dovrebbero gestirla insieme ad altri paesi occidentali e islamici • Oggi a Udine l’Italia di Gattuso affronta Israele per qualificarsi ai Mondiali. Ci saranno severe misure di sicurezza • Eugenio Giani, a capo di una coalizione di centrosinistra, è stato riconfermato presidente della Toscana. Il voto ha segnato un calo dell’affluenza • Mancano poche ore alla definizione della legge finanziaria ma già si sa che verrà confermato l’una tantum a carico delle banche • Zelens’kyj incontrerà Trump venerdì a Washington. Si pensa che insisterà sull’uso di missili a lungo raggio contro Mosca • Tre carabinieri sono morti questa notte nel veronese: è esplosa una palazzina che stavano per sgomberare. Una donna avrebbe causato l’esplosione • Il cancelliere Merz è alle prese con forti difficoltà per fare approvare il bilancio tedesco, che prevede tagli consistenti allo stato sociale e aumento degli investimenti in armamenti • Sarkozy dovrebbe entrare in carcere il 21 ottobre (è stato condannato per i fondi ricevuti illecitamente dalla Libia) • Un indiano di 64 anni è uscito da una prigione della Pennsylvania dopo aver scontato 43 anni da innocente, ma poi è stato espulso verso il paese d’origine per irregolarità al suo ingresso negli Usa • Si è appreso che Trump, nonostante le sue frequenti affermazioni no vax, è stato vaccinato contro influenza e Covid • Era stato operato a 4 anni per un tumore inesistente al cervello. Il giovane paziente fiorentino, che oggi di anni ne ha 16 ed è divenuto tetraplegico per quell’errore, ha ottenuto finalmente un risarcimento • A Bari un uomo di 70 anni fermato per spaccio di cocaina si è difeso dicendo di vendere droga per mantenere la moglie malata. Il giudice gli ha imposto solo l’obbligo di dimora • In Francia le Poste stanno per lanciare un nuovo francobollo che, se strofinato, profuma di croissant • Il premio Nobel per l’economia è andato a un israeliano, un francese e un canadese che hanno studiato lo sviluppo legato all’innovazione • Una mail del principe Andrea confermerebbe i suoi rapporti con Jeffrey Epstein, il miliardario pedofilo morto in carcere in America • Il papa ha chiesto con urgenza un rito riparatorio dopo che nella basilica di San Pietro un uomo aveva urinato platealmente davanti ai fedeli • In Portogallo il voto per le elezioni comunali è stato dominato dal partito di centrodestra • In Inghilterra è stato ucciso in carcere Ian Watkins, cantante gallese accusato di pedofilia. L’ex fidanzata si è detta sorpresa che non fosse stato ammazzato prima • In un appartamento di Tor Vergata, a Roma, sono stati trovati 200 chili di cocaina. Li nascondeva un trafficante albanese • Asia Vitale, la giovane palermitana stuprata da un gruppo di sette giovani, in un messaggio diceva di essere stata consenziente all’inizio, ma di aver poi detto basta senza che i giovani si fermassero • Nel siracusano una donna di 33 anni è stata ferita a coltellate dal suo ex: è gravissima, lui è stato arrestato • La fidanzata del rapper Faneto lo ha accusato pubblicamente di averla picchiata • Sono morti l’artista veneziano Andrea Pagnacco (88), il politico varesino Antonio Tomassini (81)
Titoli Corriere della Sera: Pace a Gaza. «Un giorno storico» la Repubblica: Il Trump show per la pace La Stampa: Trump: Gaza, sì alla polizia di Hamas Il Sole 24 Ore: Banche, c’è la tassa sui profitti 2023 Avvenire: Ostaggi restituiti alla vita / Intesa per costruire la pace Il Messaggero: Finalmente liberi Il Giornale: Il miracolo di Trump Leggo: Gaza, firmata la pace Qn: La pace sia con noi Il Fatto: Trump Show per la pace / «Hamas, polizia a Gaza» Libero: Trump libera tutti La Verità: Trump firma la fine della guerra / In Italia nasce il partito no-pace Il Mattino: Medio Oriente, il nuovo inizio il Quotidiano del Sud: Gaza, una firma per il futuro il manifesto: Con dono Domani: Ostaggi e prigionieri, tutti liberi / Show di Trump: «Nuovo inizio»
