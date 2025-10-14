Esplosione durante lo sgombero di un'abitazione: morti 3 carabinieri,

14/10/2025 07:00:00

Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel

D'Azzano, in provincia di Verona.

Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano tre persone, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. Numerosi i mezzi del Servizio di urgenza ed emergenza medica (Suem) che stanno operando.

Sul posto erano presenti anche i Vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente, ma per i carabinieri non c'è stato nulla da fare. Due persone - un uomo e una donna - sono state fermate dagli uomini dell'Arma: lo si apprende da fonti qualificate. Anche i due fermati sono stati soccorsi.



