Trapani, truffa del falso avvocato: divieto di dimora per due uomini campani

14/10/2025 09:01:00

Si erano presentati come un avvocato e il suo collaboratore, riuscendo a ingannare un’anziana donna con una telefonata drammatica e convincente. Ma la truffa si è conclusa con la loro identificazione da parte della Polizia di Stato di Trapani.

Due uomini, un 22enne e un 57enne, entrambi originari della Campania, sono stati raggiunti da un’ordinanza di divieto di dimora nella provincia di Trapani, emessa dal GIP del Tribunale al termine di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Trapani.

I fatti risalgono al marzo scorso. L’anziana vittima era stata contattata da un uomo che, fingendosi un parente, l’aveva informata del grave incidente in cui sarebbe rimasta coinvolta la figlia, invitandola a consegnare una somma di denaro o oggetti preziosi a un presunto “avvocato Badalucco” che sarebbe passato da casa sua per occuparsi delle “spese mediche urgenti”.

Sconvolta e in preda al panico, la donna aveva consegnato tutti i gioielli in oro al giovane che si era presentato alla porta. Poco dopo, il genero, allertato, era arrivato sul posto e aveva tentato di bloccare il truffatore, che però era riuscito a fuggire, lasciando cadere parte della refurtiva e il proprio cellulare, poi recuperato dagli agenti.

Dall’analisi del telefono e dei tabulati, i poliziotti hanno ricostruito l’intera rete del raggiro, individuando anche il complice, che aveva mantenuto la vittima al telefono per convincerla a preparare il denaro. I due si erano imbarcati da Napoli per Palermo due giorni prima del colpo, per poi raggiungere Trapani e mettere in atto la truffa.

Le indagini hanno portato all’emissione del provvedimento restrittivo a loro carico.

Si ricorda che la responsabilità penale dei due indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.



