Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
14/10/2025 09:01:00

Trapani, truffa del falso avvocato: divieto di dimora per due uomini campani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760425457-0-trapani-truffa-del-falso-avvocato-divieto-di-dimora-per-due-uomini-campani.jpg

Si erano presentati come un avvocato e il suo collaboratore, riuscendo a ingannare un’anziana donna con una telefonata drammatica e convincente. Ma la truffa si è conclusa con la loro identificazione da parte della Polizia di Stato di Trapani.

Due uomini, un 22enne e un 57enne, entrambi originari della Campania, sono stati raggiunti da un’ordinanza di divieto di dimora nella provincia di Trapani, emessa dal GIP del Tribunale al termine di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Trapani.

I fatti risalgono al marzo scorso. L’anziana vittima era stata contattata da un uomo che, fingendosi un parente, l’aveva informata del grave incidente in cui sarebbe rimasta coinvolta la figlia, invitandola a consegnare una somma di denaro o oggetti preziosi a un presunto “avvocato Badalucco” che sarebbe passato da casa sua per occuparsi delle “spese mediche urgenti”.

Sconvolta e in preda al panico, la donna aveva consegnato tutti i gioielli in oro al giovane che si era presentato alla porta. Poco dopo, il genero, allertato, era arrivato sul posto e aveva tentato di bloccare il truffatore, che però era riuscito a fuggire, lasciando cadere parte della refurtiva e il proprio cellulare, poi recuperato dagli agenti.

Dall’analisi del telefono e dei tabulati, i poliziotti hanno ricostruito l’intera rete del raggiro, individuando anche il complice, che aveva mantenuto la vittima al telefono per convincerla a preparare il denaro. I due si erano imbarcati da Napoli per Palermo due giorni prima del colpo, per poi raggiungere Trapani e mettere in atto la truffa.

Le indagini hanno portato all’emissione del provvedimento restrittivo a loro carico.
Si ricorda che la responsabilità penale dei due indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.









Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...