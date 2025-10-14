"Custonaci Memorie e Futuro": la terza settimana tra ecoloigia, teatro e sapori

14/10/2025 20:00:00

Prosegue con grande partecipazione “Custonaci Memorie e Futuro”, il progetto promosso dal Comune di Custonaci insieme all’Associazione Culturale Gruppo Folkloristico Cala Bukuto, che unisce memoria, identità e partecipazione civica.



Dopo i primi dodici giorni di ottobre, che hanno registrato una straordinaria risposta della comunità, la manifestazione entra nella terza settimana – dal 13 al 19 ottobre – con un programma che mescola ecologia, narrazione orale, tradizione olearia, teatro e sapori popolari.

Nella prima parte del mese non sono mancati momenti di autentica condivisione: la piantumazione dell’ulivo, la parata multigenerazionale e la consegna della “Panchina dell’Armonia” alla Grotta Mangiapane hanno fatto da cornice a laboratori e iniziative dedicate a tutte le età.



Tra questi, il laboratorio gastronomico per piccoli chef curato da Custonaci Web, le danze siciliane nelle scuole con la International Dance Academy, la visita degli studenti dell’Istituto “Lombardo-Radice” al laboratorio del marmista Nino Mazzara, e la scoperta degli strumenti della civiltà contadina al Baglio Mangiapane.

Il programma della settimana

Lunedì 13 ottobre – ore 10:00, Cala Bukuto

Puliamo il Mondo, giornata ecologica curata da Legambiente, per trasformare l’educazione ambientale in gesto civico.

Martedì 14 ottobre – ore 9:30, Centro Sociale

A scuola con i nonni, laboratorio della Cooperativa Sociale “La Fenice”, dove le storie dell’infanzia diventano memoria condivisa.

Mercoledì 15 ottobre – ore 10:00, Frantoio Gabriele

Giornata al frantoio, dedicata all’“oro verde” del territorio, con un percorso sensoriale tra olive, profumi e tradizione.

Giovedì 16 ottobre – ore 16:00, Baglio Mangiapane

Storie di bagli, visita guidata a cura della Biblioteca Comunale tra architetture rurali e racconti di vita contadina.

Venerdì 17 ottobre – ore 21:00, Teatro Vito Poma

Non esiste futuro senza memoria, spettacolo teatrale curato dai Liberi Ragazzi e dal Gruppo Folkloristico Cala Bukuto, che mette insieme generazioni diverse sullo stesso palco.

Sabato 18 ottobre – ore 16:00, Centro Sociale

Laboratorio di dolci tradizionali con la preparazione di frutta martorana e pignulata, insieme a grandi e piccoli.

Domenica 19 ottobre – ore 16:00, Centro Sociale

Cantamu e abballamu comu na vota, festa conclusiva con canti, danze popolari e decorazione dei tamburelli.

Il progetto “Custonaci Memorie e Futuro”, giunto alla seconda edizione, è finanziato dall’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e realizzato in collaborazione con numerose associazioni e imprese del territorio.



