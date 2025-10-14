Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
14/10/2025 11:00:00

Marsala, il Social Housing di Amabilina presentato in un workshop a Roma

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760429172-0-marsala-il-social-housing-di-amabilina-presentato-in-un-workshop-a-roma.jpg

Marsala è stata tra le città protagoniste del workshop nazionale su “Strategia e piano d’azione per l’innovazione sociale”, svoltosi nei giorni scorsi a Roma e dedicato ai Comuni beneficiari del programma PN Metro Plus.

 

Nel corso dell’incontro, tra i casi studio presentati figuravano Torino, Bologna e Marsala, in rappresentanza delle 39 città medie coinvolte. Il Polo Servizi e Inclusione “Amabilina Social Housing” è stato indicato come “best practice” a livello nazionale.

 

Il progetto, finanziato con fondi per circa 9 milioni di euro, è stato illustrato dall’ingegnere Alessandro Putaggio e dall’architetta Annalisa Bavetta, e mira a rafforzare servizi, infrastrutture e opportunità per la comunità, con attenzione particolare ai quartieri popolari, ai giovani e alle fasce più fragili.

Al workshop hanno preso parte anche il dirigente Gaspare Quartararo, la dottoressa Anna Laura Casano e il sindaco Massimo Grillo, collegato da remoto.

 

Oltre all’intervento su Amabilina, il PN Metro ha già finanziato a Marsala: l’attivazione di un hub turistico presso il Monumento ai Mille, dedicato a servizi di accompagnamento e formazione nel settore della valorizzazione del patrimonio storico-culturale (oltre 2 milioni di euro, avvio entro l’anno); la realizzazione di un parco sportivo nel quartiere di via Istria, con percorso pedonale di collegamento tra la scuola “Mario Nuccio” e la “G. Cosentino” (circa 1,5 milioni di euro, conclusione lavori prevista nel 2026).                                    

  •                                                                                                                                    *****

 

                                                                                    

Marsala, la garante delle persone con disabilità riceve a Sappusi - Il settore Servizi alla Persona del Comune di Marsala comunica che la dottoressa Marilena Titone, nominata dal Consiglio comunale come Garante delle persone con disabilità, riceve gli utenti negli uffici di via Falcone 5, nel quartiere Sappusi.

Gli orari di ricevimento sono: Martedì, dalle ore 15 alle 17 - Giovedì, dalle ore 15 alle 18

La Garante può essere contattata anche via mail all’indirizzo garantedisabili@comune.marsala.tp.it o telefonicamente al numero 0923 993843.









Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...