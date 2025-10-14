Marsala, il Social Housing di Amabilina presentato in un workshop a Roma
Marsala è stata tra le città protagoniste del workshop nazionale su “Strategia e piano d’azione per l’innovazione sociale”, svoltosi nei giorni scorsi a Roma e dedicato ai Comuni beneficiari del programma PN Metro Plus.
Nel corso dell’incontro, tra i casi studio presentati figuravano Torino, Bologna e Marsala, in rappresentanza delle 39 città medie coinvolte. Il Polo Servizi e Inclusione “Amabilina Social Housing” è stato indicato come “best practice” a livello nazionale.
Il progetto, finanziato con fondi per circa 9 milioni di euro, è stato illustrato dall’ingegnere Alessandro Putaggio e dall’architetta Annalisa Bavetta, e mira a rafforzare servizi, infrastrutture e opportunità per la comunità, con attenzione particolare ai quartieri popolari, ai giovani e alle fasce più fragili.
Al workshop hanno preso parte anche il dirigente Gaspare Quartararo, la dottoressa Anna Laura Casano e il sindaco Massimo Grillo, collegato da remoto.
Oltre all’intervento su Amabilina, il PN Metro ha già finanziato a Marsala: l’attivazione di un hub turistico presso il Monumento ai Mille, dedicato a servizi di accompagnamento e formazione nel settore della valorizzazione del patrimonio storico-culturale (oltre 2 milioni di euro, avvio entro l’anno); la realizzazione di un parco sportivo nel quartiere di via Istria, con percorso pedonale di collegamento tra la scuola “Mario Nuccio” e la “G. Cosentino” (circa 1,5 milioni di euro, conclusione lavori prevista nel 2026).
Marsala, la garante delle persone con disabilità riceve a Sappusi - Il settore Servizi alla Persona del Comune di Marsala comunica che la dottoressa Marilena Titone, nominata dal Consiglio comunale come Garante delle persone con disabilità, riceve gli utenti negli uffici di via Falcone 5, nel quartiere Sappusi.
Gli orari di ricevimento sono: Martedì, dalle ore 15 alle 17 - Giovedì, dalle ore 15 alle 18
La Garante può essere contattata anche via mail all’indirizzo garantedisabili@comune.marsala.tp.it o telefonicamente al numero 0923 993843.
