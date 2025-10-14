Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
14/10/2025 07:00:00

Mazara: lavori al lungomare per gli attraversamenti pedonali 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/mazara-lavori-al-lungomare-per-gli-attraversamenti-pedonali-450.jpg

Sono in corso i lavori di rifacimento degli attraversamenti pedonali sul lungomare di Mazara del Vallo, molti dei quali risultano ormai deteriorati.
Per consentire alla ditta incaricata di eseguire gli interventi, il Comando di Polizia Municipale – con ordinanza n. 202/2025 – ha disposto divieti di fermata e di transito scaglionati nei vari tratti del lungomare.

 

Ecco il calendario delle limitazioni: Dal 13 al 20 ottobre: divieto di fermata su entrambi i lati e divieto di transito nel Lungomare Mazzini, nel tratto compreso tra via San Giovanni e via SS. Salvatore. Dal 21 al 31 ottobre: stessi divieti nel tratto tra via SS. Salvatore e via XXVII Maggio.

  • Dal 3 al 7 novembre: divieto di fermata e transito nei lungomari Mazzini e Hopps, nel tratto compreso tra via XXVII Maggio e l’ingresso del Mahara Hotel.

 

I lavori sono stati affidati all’impresa Foderà Biagio di Mazara del Vallo, che ha presentato un ribasso del 25,24% sull’importo a base d’asta di 23.194,86 euro.
Il progetto e la direzione dei lavori sono a cura del geometra Salvatore Ferrara dell’Ufficio tecnico comunale.



Dai Comuni | 2025-10-13 16:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/la-targa-florio-classica-fa-tappa-a-custonaci-250.jpg

La "Targa Florio Classica" fa tappa a Custonaci

Custonaci accoglie le auto d’epoca della Targa Florio Classica, la rievocazione storica e agonistica della corsa automobilistica più antica del mondo, voluta da don Vincenzo Florio nel 1906. L’edizione 2025, in programma dal 16 al...







Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760018764-0-marsala-apre-oggi-il-nuovo-conad-superstore-di-corso-gramsci.jpg

Marsala, apre oggi il nuovo Conad Superstore di Corso Gramsci

Native | 10/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2025/1760016101-0-marsala-al-cineteatro-don-bosco-riparte-la-nuova-stagione-tra-teatro-e-cinema.jpg

Marsala, al Cineteatro Don Bosco riparte la nuova stagione tra teatro e...

Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...