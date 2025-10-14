Mazara: lavori al lungomare per gli attraversamenti pedonali 

14/10/2025 07:00:00

Sono in corso i lavori di rifacimento degli attraversamenti pedonali sul lungomare di Mazara del Vallo, molti dei quali risultano ormai deteriorati.

Per consentire alla ditta incaricata di eseguire gli interventi, il Comando di Polizia Municipale – con ordinanza n. 202/2025 – ha disposto divieti di fermata e di transito scaglionati nei vari tratti del lungomare.

Ecco il calendario delle limitazioni: Dal 13 al 20 ottobre: divieto di fermata su entrambi i lati e divieto di transito nel Lungomare Mazzini, nel tratto compreso tra via San Giovanni e via SS. Salvatore. Dal 21 al 31 ottobre: stessi divieti nel tratto tra via SS. Salvatore e via XXVII Maggio.

Dal 3 al 7 novembre: divieto di fermata e transito nei lungomari Mazzini e Hopps, nel tratto compreso tra via XXVII Maggio e l’ingresso del Mahara Hotel.

I lavori sono stati affidati all’impresa Foderà Biagio di Mazara del Vallo, che ha presentato un ribasso del 25,24% sull’importo a base d’asta di 23.194,86 euro.

Il progetto e la direzione dei lavori sono a cura del geometra Salvatore Ferrara dell’Ufficio tecnico comunale.



