Cronaca

» Incidenti
14/10/2025 17:27:00

Incidente sulla A29 all'altezza dello svincolo per Trapani-Birgi: traffico rallentato 



Pomeriggio di disagi per gli automobilisti sull’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo, dove si è verificato un incidente all’altezza dell’allaccio per la diramazione di Trapani-Birgi, in direzione Palermo.

L’episodio è stato segnalato intorno alle 16:50 di oggi, martedì 14 ottobre, dall’Anas, che ha registrato rallentamenti e code in prossimità del punto interessato. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso per gestire la viabilità e rimuovere eventuali ostacoli sulla carreggiata.

Poco dopo, alle 17:10, una seconda segnalazione ha indicato anche la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata nei pressi dello svincolo di Castellammare del Golfo, in direzione Mazara del Vallo, che ha reso necessaria la messa in sicurezza della zona da parte del personale tecnico.

Non si conoscono al momento le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente. Il traffico risulta tuttora rallentato in entrambe le direzioni, con la raccomandazione di prestare la massima prudenza.









