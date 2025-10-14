Maltempo in arrivo: allerta gialla in Sicilia, piogge e temporali anche nel Trapanese

14/10/2025 08:17:00

Sta per cambiare tutto. Dopo giorni di sole e temperature miti, la Sicilia si prepara a un nuovo peggioramento del tempo: la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per oggi, martedì 14 ottobre, che riguarda anche la provincia di Trapani.

Sono attese piogge e temporali sparsi, soprattutto nei settori centrali e occidentali dell’isola, con rischio idrogeologico legato a rovesci improvvisi e locali allagamenti.

Le autorità raccomandano prudenza: evitare spostamenti non necessari, non sostare nei pressi di corsi d’acqua, sottopassi o zone a rischio esondazione e seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Le previsioni per oggi, martedì 14 ottobre

Il peggioramento è già iniziato nelle aree interne della Sicilia, con fenomeni che nel corso della giornata raggiungeranno anche il Trapanese e il Palermitano.

A Trapani il cielo sarà variabile, con piovaschi alternati a schiarite. La temperatura oscillerà tra 17 e 24 gradi, venti moderati da Sud-Sud-Est e mari poco mossi.

Domani, mercoledì 15 ottobre, atteso un peggioramento più deciso

Una depressione mediterranea porterà rovesci e temporali più diffusi e intensi su gran parte della Sicilia, con accumuli localmente consistenti anche sulla costa occidentale.

Il maltempo sarà accompagnato da venti in rinforzo e un sensibile calo delle temperature.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

Evitare spostamenti non indispensabili.

Prestare attenzione a sottopassi e strade soggette ad allagamenti.

Seguire gli aggiornamenti meteo e le comunicazioni dei Comuni.

Le prossime 48 ore si preannunciano instabili e a tratti burrascose. Un assaggio d’autunno che arriva puntuale e che richiama — ancora una volta — la fragilità del nostro territorio di fronte a ogni pioggia un po’ più forte del solito.



