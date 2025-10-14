L'ASP di Trapani apre il proprio canale youtube
L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani amplia la propria presenza digitale e apre il canale YouTube ufficiale, che si affianca ai profili già attivi su Facebook e Instagram.
L’iniziativa, spiega l’Asp, nasce con l’obiettivo di «avvicinare ancor di più l’amministrazione sanitaria ai cittadini», offrendo contenuti «accessibili, aggiornati e di pubblico interesse».
Sul canale saranno pubblicati videotutorial su come accedere ai servizi dell’Asp, approfondimenti su progetti e iniziative in corso, interviste a dirigenti, sanitari ed esperti, oltre a dirette streaming di eventi e conferenze stampa.
Lo spazio sarà utile anche ai mezzi di informazione del territorio, per rispondere meglio ai bisogni informativi della collettività.
Il canale è disponibile al link YouTube Asp Trapani.
Tra i primi contenuti pubblicati, l’intervista alla dottoressa Paola Colicchia, dirigente medico di Pediatria all’ospedale Sant’Antonio Abate, dedicata alle manovre disostruttive pediatriche.
