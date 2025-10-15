Marsala, strade allagate dopo il temporale: disagi in città

15/10/2025 15:56:00

Un violento temporale ha colpito Marsala intorno alle 13 di oggi, trasformando in pochi minuti le strade fiumi e creando numerosi disagi alla circolazione. Per circa due ore la pioggia è caduta abbondante sulla città, dove era stata già diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico valida per tutta la Sicilia.

Bastano pochi minuti di maltempo per mettere in ginocchio la viabilità marsalese: via Mazara, via Salemi, la zona del porto e il sottopasso di via Ugdulena sono diventati impraticabili, con auto bloccate e traffico in tilt. Allagamenti anche lungo la strada provinciale Marsala–Salemi, dove diversi automobilisti sono stati costretti a invertire la marcia per non restare intrappolati nell’acqua.



Il maltempo non ha risparmiato neanche il resto della provincia: Mazara del Vallo, Castelvetrano e Trapani hanno registrato forti piogge e allagamenti. Ma non si registrano al momento situazioni particolarmente critiche.

Secondo le previsioni, l’instabilità proseguirà ancora nelle prossime ore, con rovesci e temporali sparsi e possibili nuovi disagi alla viabilità. La Protezione Civile invita i cittadini alla prudenza e a evitare spostamenti non necessari.



