A Trapani la presentazione dell'Atlante dell'Anima

Mercoledì 22 ottobre, alle 18:30, presso la sede della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata di Trapani (via Osorio, 24), sarà presentato il volume Atlante dell’anima. Un glossario di psicologia per orientarsi nei labirinti interiori, a cura di Viviana Catania, con la consulenza linguistico-etimologica di Francesco Mercadante.

All’incontro, oltre alla direttrice della Scuola, Elena Gigante, e agli autori, parteciperanno il dott. Gaetano Vivona, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Trapani, e il dott. Francesco Lucido, Responsabile dell’UOSD dell’ASP di Trapani (Osservatorio Infanzia e Adolescenza).

Il volume rappresenta il primo glossario pubblicato dalla Scuola. Tradizionalmente, la produzione editoriale della SiPGI è a carattere saggistico e focalizzata sui temi di ricerca dell’Istituto, ma Atlante dell’anima introduce un approccio originale: un repertorio di parole e concetti della psicologia presentato in maniera accessibile, capace di coniugare rigore scientifico, etimologia e profondità interpretativa.

Una guida tra le parole della psicologia

Non si tratta di un semplice dizionario: ogni voce è un invito a comprendere la complessità dell’esperienza psicologica. I termini selezionati tracciano una mappa dei vissuti umani, attraversando temi quali la sofferenza, la memoria, il desiderio e la relazione. L’intreccio tra significato etimologico e descrizione dei quadri clinici conferisce al glossario una prospettiva che unisce precisione concettuale e radicamento storico-linguistico.

Pensato sia per chi studia o lavora nel campo psicologico, sia per i lettori curiosi, il libro offre parole per esprimere ciò che spesso resta confuso, taciuto o frainteso, aprendo spazi di comprensione e dialogo senza pretendere di dare risposte definitive.

Gli autori

Viviana Catania è docente di Psicologia Generale e Psicologia Clinica presso il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università degli Studi di Palermo, dirigente psicologo presso l’ASP di Trapani e docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata di Trapani. Tra le sue pubblicazioni recenti: La valutazione psicologica secondo una cornice Gestaltica Integrata. Gli strumenti principali nell’assessment clinico (2024, Qed).

Francesco Mercadante è docente di Analisi del Linguaggio presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata di Trapani, autore per la sezione Lingua Italiana di Treccani e per Il Sole 24 Ore. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Le sirene dell’economia (2025, Il Sole 24 Ore), Segni, significati e relazioni della lingua italiana (Qed), Psicoterapia integrata. Fasi del processo e analisi linguistica del colloquio (2024, Qed), La lingua oscura. Indagine sulla comunicazione economica e finanziaria (2024, Il Sole 24 Ore) e Le parole dell’economia. Viaggio etimologico nel lessico economico (2022, Il Sole 24 Ore).



