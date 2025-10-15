Sezioni
Cultura
15/10/2025 06:00:00

Come sono andate le giornate FAI d'Autunno a Trapani ed Erice

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/come-sono-andate-le-giornate-fai-d-autunno-a-trapani-ed-erice-450.jpg

Si sono concluse le Giornate FAI d’Autunno a Trapani ed Erice con un bilancio di affluenza molto positivo, confermando ancora una volta il grande interesse del pubblico per il patrimonio culturale del territorio. Le visite, organizzate come sempre a sostegno della missione della Fondazione tramite donazioni, hanno permesso l’accesso a luoghi solitamente non aperti al pubblico.

 

Tra i siti più apprezzati spicca il complesso monumentale di San Carlo a Erice, composto dalla chiesa e dall’ex convento, oggi sede del Convitto dell’Istituto “I. e V. Florio”. Restaurato mantenendo intatte planimetria, corti, scale e ambienti originari, l’ex convento ha offerto un percorso museale tra parlatorio, lavatoio, laboratorio, magazzini e cucine. 
La chiesa, costruita tra il 1612 e il 1617, presenta interni ricchi di stucchi, maioliche e cinque altari con opere d’arte, mentre all’ingresso del monastero è ancora visibile la storica “ruota degli esposti”, usata prima per i neonati abbandonati e poi per il passaggio dei dolci ericini. 
 

Le visite hanno raccontato non solo la storia del complesso, ma anche la tradizione pasticcera custodita dalle donne del luogo, parte integrante dell’identità culturale di Erice.

Il successo dell’iniziativa ha inoltre favorito la nascita di un nuovo progetto: la delegazione FAI di Trapani sta creando un gruppo dedicato agli stranieri per coinvolgerli attivamente nelle attività future, segno di un FAI sempre più aperto, inclusivo e attento alla valorizzazione del territorio.









