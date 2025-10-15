Alcamo, ok a 21 mozioni sul DUP. Cittadinanza per una giovane e un viaggio per over 65

15/10/2025 09:00:00

Seduta intensa per il Consiglio comunale di Alcamo, che lunedì 13 ottobre ha approvato 21 mozioni sullo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, presentato dalla Giunta municipale lo scorso luglio. Delle 22 mozioni discusse, solo una è stata respinta.

Le proposte, frutto del lavoro delle commissioni consiliari, saranno adesso inserite nella Nota di aggiornamento al DUP.

«Il DUP non è un atto formale, ma il documento di visione dell’amministrazione», ha spiegato l’assessore alla Programmazione economico-finanziaria Baldo Mancuso. «Con le mozioni approvate, il documento si arricchisce di nuovi spunti di programmazione nel rispetto dei vincoli normativi e contabili».

Nella stessa giornata, al Palazzo di Città, il sindaco Domenico Surdi ha accolto la giovane concittadina Yousra El Maiouh, che al compimento dei 18 anni ha ottenuto la cittadinanza italiana. «È stato un piacere accoglierla e condividere con la sua famiglia questo riconoscimento», ha dichiarato il primo cittadino.

Infine, il Comune ha pubblicato l’avviso per la partecipazione al progetto del Bilancio Partecipato 2025 dedicato alle politiche per la terza età. Si tratta di un pellegrinaggio ricreativo e culturale a San Francesco di Paola, in provincia di Cosenza, rivolto a 38 cittadini over 65 residenti ad Alcamo. Il viaggio, della durata di due giorni, prevede la visita del santuario e dei luoghi legati al Santo. Le domande possono essere presentate entro il 24 ottobre 2025, anche via PEC all’indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it

