Petrosino, realizzato un by-pass idrico per una maggiore portata d'acqua

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2025/1760486719-0-petrosino-realizzato-un-by-pass-idrico-per-una-maggiore-portata-d-acqua.png

Un importante intervento sul sistema idrico comunale  a Petrosino. E' stato, infatti,  realizzato un by-pass “ad anello” che collega la rete proveniente da Marsala con quella dell’acquedotto di Petrosino.

 

Il nuovo collegamento ha permesso di potenziare la portata e la pressione dell’acqua in diverse zone del paese — tra cui via Dei Platani, via Leonardo Da Vinci, via Ugo La Malfa, via Francia, via Olanda e via Svezia — garantendo finalmente un’erogazione regolare alle famiglie che da decenni attendevano questo servizio.

Un traguardo importante di efficienza, che restituisce ai cittadini un diritto fondamentale: l’accesso continuo e sicuro all’acqua.

Grazie al potenziamento della rete, il Comune è riuscito anche a ridurre da otto a una sola ora al giorno il funzionamento delle pompe di sollevamento, con un notevole risparmio energetico ed economico per l’Ente. Un passo avanti concreto verso la sostenibilità ambientale.

 

L’intervento rientra nel più ampio programma di ammodernamento del sistema idrico comunale, che ha già previsto la sostituzione del quadro elettrico e l’ottenimento del decreto di finanziamento per la realizzazione del denitrificatore.

Il sindaco Giovanni Anastasi e l’assessore Giuseppe Salmeri hanno espresso un ringraziamento speciale al personale del servizio idrico comunale “per la professionalità e la dedizione dimostrate in tutte le fasi dei lavori”.

 

“Con questo intervento abbiamo garantito un regolare accesso all’acqua a famiglie che l’attendevano da decenni. È un segno concreto del nostro impegno per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere Petrosino un Comune più efficiente, moderno e sostenibile — dichiarano il sindaco Anastasi e l’assessore Salmeri — Continueremo a lavorare con determinazione per migliorare la qualità dei servizi pubblici e la vita quotidiana dei cittadini di Petrosino, nella convinzione che una gestione efficiente delle risorse idriche rappresenti la base per uno sviluppo sostenibile e responsabile.”









