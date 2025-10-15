Sezioni
Istituzioni

» Dalla Regione
15/10/2025 00:00:00

Pesca, un milione di euro per recuperare e valorizzare i borghi marinari siciliani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/pesca-un-milione-di-euro-per-recuperare-e-valorizzare-i-borghi-marinari-siciliani-450.png

Un milione di euro per interventi di recupero e valorizzazione dei borghi marinari siciliani. L’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha pubblicato un avviso che prevede contributi a fondo perduto per progetti di restauro, riqualificazione e promozione di edifici, porti, spazi pubblici e aree legate alla tradizione della pesca.

 

«Questa iniziativa rappresenta un’opportunità importante per stimolare lo sviluppo sostenibile delle piccole comunità costiere siciliane – spiega l’assessore Luca Sammartino –. L’obiettivo è preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale dei nostri borghi marinari, promuovendo un turismo sostenibile e rafforzando la loro identità.»

 

Ogni progetto potrà ottenere fino a 250 mila euro, coprendo anche il 100% dei costi. Potranno presentare domanda Comuni, enti pubblici, Gal della pesca, associazioni culturali e soggetti privati senza scopo di lucro attivi nel settore e in possesso di beni inseriti nel Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari (Reimar).

 

È possibile partecipare anche in forma associata, per favorire interventi di maggiore impatto. Le proposte vanno inviate entro il 3 novembre via Pec all’indirizzo dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it. L’avviso completo è disponibile qui, sul sito della Regione Siciliana.









