Pesca, un milione di euro per recuperare e valorizzare i borghi marinari siciliani

15/10/2025 00:00:00

Un milione di euro per interventi di recupero e valorizzazione dei borghi marinari siciliani. L’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha pubblicato un avviso che prevede contributi a fondo perduto per progetti di restauro, riqualificazione e promozione di edifici, porti, spazi pubblici e aree legate alla tradizione della pesca.

«Questa iniziativa rappresenta un’opportunità importante per stimolare lo sviluppo sostenibile delle piccole comunità costiere siciliane – spiega l’assessore Luca Sammartino –. L’obiettivo è preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale dei nostri borghi marinari, promuovendo un turismo sostenibile e rafforzando la loro identità.»

Ogni progetto potrà ottenere fino a 250 mila euro, coprendo anche il 100% dei costi. Potranno presentare domanda Comuni, enti pubblici, Gal della pesca, associazioni culturali e soggetti privati senza scopo di lucro attivi nel settore e in possesso di beni inseriti nel Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari (Reimar).

È possibile partecipare anche in forma associata, per favorire interventi di maggiore impatto. Le proposte vanno inviate entro il 3 novembre via Pec all’indirizzo dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it. L’avviso completo è disponibile qui, sul sito della Regione Siciliana.



