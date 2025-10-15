Sezioni
Cronaca

Meteo
15/10/2025 07:47:00

Allerta meteo in Sicilia. Temporali e disagi in provincia di Trapani. La situazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2025/1760507501-0-allerta-meteo-in-sicilia-temporali-e-disagi-in-provincia-di-trapani-la-situazione.jpg

La pioggia è tornata a battere forte sulla Sicilia. Da stanotte l’isola è interessata da una nuova ondata di maltempo. 

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla valida per tutta la giornata di oggi, mercoledì 15 ottobre, su tutta la Sicilia per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. “Dal mattino e per le prossime 24-36 ore – si legge nel bollettino – si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da rovesci di forte intensità, attività elettrica, grandinate e raffiche di vento”.

 

Temporali e vento forte sulla Sicilia occidentale

Le prime ore del mattino hanno portato temporali intensi nel Trapanese e nel Palermitano, con cieli coperti e precipitazioni diffuse.
Le temperature restano miti ma in calo: 18 gradi a Palermo, Siracusa e Trapani, 17 a Catania e Agrigento, 15 a Ragusa, 14 a Caltanissetta ed Enna, e 19 a Messina.

La situazione è destinata a peggiorare nel corso della giornata, con rovesci localmente intensi e accumuli di pioggia consistenti. Previsti anche venti forti e mari mossi, con moto ondoso in aumento. Il maltempo sta già creando i primi disagi: soppresso il treno delle 5.20 da Castelvetrano per Trapani, mentre ieri sulla statale Palermo-Agrigento, all’altezza di Vicari, un allagamento ha bloccato per ore il traffico, con l’intervento di Anas e forze dell’ordine per il ripristino della viabilità.

 

 


 Rischio allagamenti e raccomandazioni

Il rischio maggiore è quello di allagamenti e smottamenti, soprattutto nelle aree interne e collinari. Le autorità invitano la popolazione a limitare gli spostamenti, evitare sottopassi e zone a rischio esondazione, e seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali.

Le condizioni di instabilità, spiegano i meteorologi, sono legate a una circolazione depressionaria in transito sul Mediterraneo centrale che sta generando una serie di celle temporalesche in rapida evoluzione.

Il maltempo dovrebbe insistere anche nella giornata di giovedì, con un lento miglioramento solo a partire da venerdì.









