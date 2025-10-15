Sicilia, continua l’allerta meteo gialla. Piogge e temporali anche domani

15/10/2025 19:02:00

Non si placa il maltempo in Sicilia. Dopo i nubifragi e gli allagamenti delle ultime ore, la Protezione Civile regionale ha prorogato anche per giovedì 16 ottobre l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali su tutto il territorio dell’isola.

Secondo l’avviso n. 25288, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, accompagnate da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento.

Mari agitati e venti forti

I mari saranno molto mossi, soprattutto sul Tirreno centro-meridionale, mentre i venti soffieranno forti da nord-ovest, in particolare lungo le coste occidentali e sud-occidentali dell’isola.

Le temperature massime oscilleranno tra i 16 e i 23 gradi, con 22 gradi previsti a Trapani e Siracusa, 23 a Palermo, 21 a Ragusa e Messina, 19 a Caltanissetta e 16 a Enna.

Evoluzione nelle prossime ore

Giovedì la perturbazione tenderà gradualmente ad allentare la presa, lasciando spazio a miglioramenti dal pomeriggio e in serata, ma la giornata sarà comunque segnata da piogge e temporali nelle ore centrali, in particolare nelle zone interne e sul litorale ionico.

Situazione a Marsala

Permane lo stato di allerta gialla anche a Marsala, dove già oggi si sono registrati forti rovesci e allagamenti in diverse strade cittadine. Il Centro Operativo Comunale (COC), riunito nel pomeriggio e presieduto dal sindaco Massimo Grillo, ha disposto una task force di Polizia Municipale e Protezione Civile per monitorare la situazione e intervenire in caso di emergenza.

L’amministrazione raccomanda la massima prudenza e invita a evitare le zone più a rischio, come via Ugdulena, via Pino Pellegrino, contrada Ponte Fiumarella, Fiumara Sant’Onofrio e il quartiere Sappusi.

Monitoraggio anche a Mazara

A Mazara del Vallo la situazione è sotto controllo dopo gli allagamenti delle scorse ore, ma resta attivo il livello di attenzione. L’assessore Giampaolo Caruso e le squadre comunali, insieme alle associazioni di volontariato, continuano a monitorare il territorio e a garantire il deflusso delle acque.

La Protezione Civile invita i cittadini di tutta la Sicilia a prestare attenzione agli aggiornamenti meteo ufficiali, evitare spostamenti non necessari e non sostare in prossimità di corsi d’acqua o sottopassi.



