Cronaca

» Sanità
15/10/2025 12:43:00

"Eccellenza e umanità. Grazie a primario ed equipe di Oculistica dell'ospedale di Trapani"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2025/eccellenza-e-umanita-grazie-a-primario-ed-equipe-di-oculistica-dell-ospedale-di-trapani-450.jpg

Un gesto di riconoscenza arriva dall’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Due pazienti, Teresa Perinetto e Giuseppe Bono, hanno voluto rendere pubblica una lettera di ringraziamento al dottor Antonino Mauceri, primario dell’Unità di Oculistica, e alla sua equipe, per la professionalità e l’umanità dimostrate durante i loro interventi di cataratta.


Ecco la lettera:
Desideriamo esprimere la nostra gratitudine più sincera e profonda al Dott. Antonino Mauceri, un'eccellenza, Primario presso l’U.O.C. di Oftalmologia e Oculistica del P.O. Sant’Antonio Abate di Trapani, per l’impegno, la competenza, la preparazione professionale, ma soprattutto per l’esempio di umanità, a cui va tutta la nostra stima per l’ottimo risultato all’intervento di cataratta per cui siamo stati sottoposti io e mio marito il 25 settembre u.s.
Si ringrazia altresì tutta l’Équipe Medica del Dott. Antonino Mauceri, gli Infermieri, i Tecnici Ortottisti, che insieme hanno dimostrato un bel lavoro di squadra e soprattutto accoglienza verso i pazienti in un clima familiare e professionale.
Pertanto si ringrazia soprattutto la nostra Azienda Provinciale Sanitaria di Trapani.



